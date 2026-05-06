CHP’li Gürer: SGK kayıtlı çiftçi sayısı 616 bin 244’e geriledi

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında tarım sektöründe üretimden icralara uzanan çok yönlü krize dikkat çekerek, “Çiftçi desteklenmezse üretimde sorun bitmez” dedi.

Çiftçilerin Bağ-Kur primlerini ödemekte zorlandığını belirten Gürer, prim borcu olan üreticilere kredi verilmemesinin yeni sorunlar yarattığını söyledi.

“Önce borcunu öde, sonra kredi al” yaklaşımının çiftçiyi ve üretimi engellediğini dile getiren Gürer, bu nedenle ekimi geciktiren ya da daraltan üreticiler bulunduğunu belirtti. Gürer, 2009 yılında 1 milyon 14 bin olan SGK kayıtlı çiftçi sayısının, 2026 yılı Şubat ayında 616 bin 244’e gerilediğini aktardı.

Uzmanlara göre SGK kayıtlı çiftçi sayısındaki düşüş, üreticilerin sosyal güvenlik sistemi içinde kalmakta zorlandığını; prim, borçluluk ve finansmana erişim sorunlarının üreticiyi kayıt dışılığa ya da üretimden kopuşa ittiğini gösteren ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.

*SGK verilerine göre, 2009–Şubat 2026 döneminde tarım sigortalı kişi sayısındaki değişim. “4a” tarımda hizmet akdiyle çalışanları, “4b” ise kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanları ifade ediyor. (Tablo: bianet)

“Tarımda sigortalı çalışan kalmadı, sayı 14 bine kadar düştü”

“Tarımda çok boyutlu sorunlar devam ediyor”

CHP’li Gürer, tarımda çok boyutlu sorunların sürdüğünü belirterek, 2022 yılına göre 2025 yılında hububat ve bakliyat üretiminde önemli kayıplar yaşandığını, ancak bu yıl mevsimsel koşulların olumlu seyretmesiyle üretimde artış beklendiğini söyledi.

Ancak aşırı yağışların bazı bölgelerde göllenmeye yol açtığını belirten Gürer, “Bu durum sararma, kök çürümesi ve hastalıklara neden olmuştur. Suya doygunluk, yabancı ot ve lokal hastalıklar çiftçiye olumsuz yansımaktadır” dedi.

Gürer, bu zararlar için hasar tespiti yapılarak destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

*Sakarya'da etkili olan sağanağın ardından Melen Nehri'nde meydana gelen taşkınlar nedeniyle Kocaali ilçesinde tarım arazileri ile bazı yerleşim alanları sular altında kaldı. (Fotoğraf: AA)

“Fiyat ve borç sorunu var”

Son 38 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaşıldığını hatırlatan Gürer, bunun su sorununu ortadan kaldırmayacağını belirterek yatırımların ertelenmemesi gerektiğini söyledi. Gürer, “Verim artışı kadar alım fiyatları da önemlidir. Belirlenecek fiyatlar tarımın sürdürülebilirliğini doğrudan etkiler” dedi.

Gürer, erkenci patates ve soğan hasadının başladığını ancak fiyatların düşük seyretmesinin üreticiyi kaygılandırdığını belirtti.

2025 yılını çiftçi için “kara bir yıl” olarak tanımlayan Gürer, “Borçlarını ödeyemeyen çiftçi büyük sorun yaşamaktadır. Borçların ötelenmemesi, faizlerin silinmemesi icraları artırmıştır” diye konuştu.

Niğde’de geçen yıl hasat edilen patatesin depolarda beklediğini belirten Gürer, özellikle küçük aile işletmelerinde ürünün son evreye geldiğini söyledi. Gürer, “Tarlada kazanamayan çiftçi, depoda da ürününü satamayınca borcunu ödeyememektedir” dedi.

*CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer. (Fotoğraf: TBMM)

“Çiftçinin evine kadar haciz gidiyor”

Gürer, çiftçilere yönelik icra uygulamalarının geldiği noktayı örneklerle anlattı:

“Arazisi, traktörü, hayvanı icra yoluyla satılan üreticiler vardır. Niğde’de bir çiftçinin banka borcu nedeniyle köyde evi haczedilmiş, 15 gün içinde boşaltılmazsa jandarma ile tahliye edileceği bildirilmiştir. Çiftçimiz 1,8 milyona icra uygulanan evinde çıkarılmak istenen çiftçiye evini 3 milyon lira satın alabileceği ifade edilmesi de ayrı bir dramdır. Çiftçi ürettiği ürün değer bulmadığı için sokakta kalma riski yaşamaktadır.”

Yasal düzenlemelere rağmen uygulamada ciddi sorunlar olduğunu belirten Gürer, “İcra ve İflas Kanunu’na göre çiftçinin geçimi için gerekli araçlar haczedilemez. Traktör ve tohumluklar koruma altındadır. Ancak uygulamada ne bulunursa el konulmaktadır” dedi.

''20 senedir çiftçiyim böyle bir dönem hiç yaşamadım"

İcra verilerini de paylaşan Gürer, yalnızca nisan ayında 64 traktör, 6 bin 393 tarla, 500 bağ, 58 besi damı, 17 samanlık ve 29 tarım makinesinin satışa çıkarıldığını; mayıs ayında ise 68 traktör, 6 bin 55 tarla, 467 bağ, 2 besi damı ve 18 tarım makinesinin satışa çıkarıldığını söyledi. Gürer, “Bunlar satıldı demiyoruz, satışa çıkarıldı. Bazıları satılamayıp sonraki aya devrediliyor” dedi.

Gürer, “İcralar durdurulmalı, kredi faizleri silinmeli, borçlar ötelenmeli ve çiftçi üretimde tutulmalıdır” diyerek hükümete çağrıda bulundu.

