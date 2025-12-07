Maliyeti 10 lira olan marula 2 liralık teklif sera kapattırdı

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, topraksız tarım hayaliyle yola çıkan ve tüm birikimini harcayarak kurduğu tesisini kapatmak zorunda kalan genç bir çiftçinin sorunlarını gündeme taşıdı.

Dinçer, Mersin’de ziyaret ettiği üreticinin destek alamaması ve ürünlerinin maliyetinin çok altında fiyatlarla teklif görmesi üzerine iktidarın tarım politikalarını eleştirdi.

Türkiye’de çiftçilik yapanların yaş ortalamasının 58’e çıktığını belirten Dinçer, “Böyle bir ortamda, genç bir kardeşimiz topraksız tarımı öne çıkarmış. Varını yoğunu, altındaki arabasını satarak, elindeki bütün imkanlarını kullanarak bir tesis kurmuş. Ancak şimdi, üretimin ardından gelen teklifler, genç girişimcinin hayallerini yıkmış. Kendisine 10 liraya mal olan bu marullara maalesef alıcılar 2 lira fiyat vermişler" dedi.

Ürünlerin kurumaya terk edildiğini belirten Dinçer, bu durumun büyük bir milli servet kaybı olduğunu ifade etti. Şunları ekledi:

“Tüketici, hayat pahalılığından dolayı hiçbir şeye ulaşamıyor. Ancak 40 lira, 50 lira vererek bir tane marul alabiliyor. Bunun yanında üretici kesim ise maliyetlerinin altından kalkamıyor. Ürettiği ürününü 2 lira gibi bir fiyata bile satamıyor.”

Dinçer, Tarım Bakanlığı'na acil çağrıda bulunarak, "Gelin o masa başında oturacağınıza ekiplerinizi bir sahaya gönderin. Şu tarım politikamızı bir gözden geçirin. Şu üretici kardeşlerimizin elinden bir tutun." diye konuştu.

Aksi takdirde Türkiye'nin gelecekte birçok temel gıda ürününü ithal etmek zorunda kalacağı uyarısını yaptı.

(HA)