“TMO’ya bakan onayıyla sınırsız ithalat yetkisi; çiftçinin sonunu hazırlıyor”

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 27 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) bakan onayıyla sınırsız ithalat yetkisi tanıyan yeni yönetmeliğe tepki gösterdi.

Adem yönetmeliğin tarımına indirilmiş en ağır darbelerden biri olduğunu söyledi. “TMO, artık bir Bakan imzasıyla, hiçbir ihale kuralı, hiçbir şeffaf kriter olmadan, milyonlarca dolarlık tarımsal ürün ve hizmet ithalatı yapılabilecek” dedi.

“Yani artık, hiçbir komisyon denetimi, şeffaf kriter, kamuya hesap verebilirlik olmaksızın; istenilen ürün, istenilen ülkeden, istenilen kişi ya da firmayla, istenilen fiyata doğrudan ithal edilebilecek” diye konuştu.

Bu durumun, ‘devlet adına sınırsız bir ithalat yetkisi’nin tek imzayla kullanılabilmesi anlamına geldiğini söyledi. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böyle keyfi bir yetkinin verilemeyeceğinden bahsetti.

Yönetmeliğin sadece tarımsal ürünleri değil, taşıma, sigorta, gözetim, gümrük hizmetleri gibi milyonlarca dolarlık hizmet alımlarını da kapsadığını anlattı. “Yani bir bakıma, ithalat lobilerine, aracılara ve belli çıkar çevrelerine yeni bir peşkeş kapısı açılıyor” diyen Adem şöyle devam etti:

“Resmî Gazete metninde ‘şeffaflık, rekabet ve verimlilik’ ifadeleri yer alsa da gerçekte olan, şeffaflıktan uzak, merkeziyetçi, kapalı kapılar ardında ithalat düzeni kurulmasıdır. Protokolle doğrudan ithalat imkanı, uluslararası firmalara ve yabancı devlet kurumlarına ayrıcalıklı muamele anlamına gelmektedir. Bu da hukuki belirsizlikleri, yolsuzluk risklerini ve bütçe şeffaflığı sorunlarını beraberinde getirmektedir.

Bu yönetmelikle:

Yerli üretici tamamen yok sayılmaktadır.

Tarımsal planlama, çiftçinin maliyeti, üretim arzı dikkate alınmamaktadır.

Türkiye, gıda güvenliği açısından daha da dışa bağımlı hale getirilmektedir.

Uluslararası fiyat dalgalanmaları ve spekülatif hareketler, iç piyasada yapay dengeler yaratacak, çiftçinin alın teri değersizleşecektir.

Bugün çiftçi, artan girdi maliyetleri nedeniyle üretimden kopma noktasına gelmişken, iktidarın yaptığı şey üreticiyi desteklemek değil; dışarıdan ithalatı kolaylaştırmak ve aracılara yeni rant kapıları açmaktır.

Bu yönetmelik tarımı değil, ithalat lobilerini korur. Bu düzenleme derhal geri çekilmeli, çiftçiyi üretimde tutacak, girdi maliyetlerini azaltacak, destekleme primlerini artıracak politikalar uygulanmalıdır.

Türkiye’nin tarımsal bağımsızlığı, sadece bir Bakan’ın imzasına bırakılamaz. Bu keyfi düzenlemelerin karşısında durmaya devam edeceğiz.”

