Ara seçim: 6 beldenin 4’ünü AKP, 1'ini CHP, 1'ini MHP kazandı

Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin, 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için ara seçim yapıldı.

371 bin 870 kayıtlı seçmen toplam 1164 sandıkta seçime gitti. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre;

- Gümüşhane'nin merkeze bağlı Tekke beldesinin belediye başkanlığını AKP'nin adayı Kemalettin Demirkıran kazandı. Demirkıran geçerli 2 bin 482 oyun 1566'sını aldı. CHP'nin adayı Barış Demirkıran'ın ise 872 oy aldı.

- Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinin belediye başkanlığına MHP'nin adayı Hikmet Temizel seçildi. 710 seçmenin oy kullandığı seçimde Temizel 373 oy aldı. Büyük Birlik Partisinin adayı Ömer Geçit ise 260 oy aldı.

- Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinin belediye başkanlığına CHP'nin adayı Nazım Demirkol seçildi. İki partinin yarıştığı seçimde AKP'nin adayı Turgay Çetin ise 803 oy aldı.

- Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinin belediye başkanlığına AKP'nin adayı Mustafa Karadağ seçildi. CHP'nin adayı 19, Yeniden Refah Partisi'nin adayı 13 oy aldı.

- Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinin belediye başkanlığını AKP'nin adayı Mustafa Altın kazandı.

- Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinin belediye başkanlığına AKP'nin adayı Mustafa Özer seçildi. Özer 876 oy aldı. CHP adayı Ömer Boz 378, Saadet Partisi adayı Doğan Ak 259, Anahtar Parti adayı Metin Akyol 118 ve İYİ Parti adayı Ekrem Karagöz 49’da kaldı.

(HA)