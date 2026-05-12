BirGün’den Sarya Toprak’ı ve babasını hedef gösteren Zekeriya Say hakkında suç duyurusu

BirGün gazetesi, muhabiri Sarya Toprak’ın haberleri nedeniyle hedef gösterildiğini ve babası Hasan Toprak’ın görevden uzaklaştırıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde yapılan açıklamaya gazeteciler, basın meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Açıklamada, Toprak’ın Gülistan Doku dosyasına ilişkin haberleri nedeniyle hedef alındığı, bunun yalnızca bir gazeteciye değil, halkın haber alma hakkına, kadınların yaşam hakkı mücadelesine ve adalet arayışına yönelik bir saldırı olduğu ifade edildi.

Yeni Akit hedef gösterdi, gazetecinin babası açığa alındı

“Cezasızlık şemsiyesine dikkat çekiyoruz”

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) adına konuşan Banu Tuna, Sarya Toprak ve babası Hasan Toprak’la dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Tuna, Yeni Akit ve benzeri yayın organlarının uzun süredir kişi ve kurumları hedef gösterdiğini belirterek, “Bu yayınları yapan gazete müsveddelerinin üzerinde gerili olan cezasızlık şemsiyesine dikkat çekmek istiyorum” dedi ve şunları ekledi.

“Her gün sayfalarından ve ekranlarından insanları, kurumları, kimlikleri hedef gösteriyor; nefret suçu işliyor. İnsanların kimliklerini, varoluşlarını hedef göstererek kendi kitlelerini harekete geçirmeye çalışıyorlar.

Eleştirel basının tepesinde Demokles’in kılıcı gibi sallanan kurumlar; RTÜK gibi, Basın İlan Kurumu gibi eleştirel ve bağımsız basını boğmaya çalışan yapılar, söz konusu açık saçık biçimde sayfalardan ve ekranlardan işlenen bu suçlara karşı sessiz kalıyor. Yeni Akit hakkında daha önce de defalarca yapılmış suç duyuruları var. Fakat bir cezasızlık koruması altındalar. Yine de ve elbette biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu saldırılar oldukça suç duyurularında bulunmayı sürdüreceğiz."

"Hedef göstererek susturmaya çalışıyorlar"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden (TGC) Uğur Güç ise basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskıların yalnızca gazetecileri değil, halkın haber alma hakkını da hedef aldığını söyledi.

Güç “Gazeteciler yaptıkları haberler nedeniyle hedef gösterme, yargı baskısı ve aileleriyle tehdit edilerek susturulmaya çalışılmaktadır. Gazeteci Sarya Toprak da Gülistan Doku cinayetiyle ilgili yaptığı haberler nedeniyle hedef alındı, dijital lince maruz kaldı. Sarya Toprak'ı hedef gösterenler, Gülistan Doku cinayetini işleyenlerle suç ortaklığı yapmaktadır. 'Cinayete yardım ve yataklık' TCK 39'a göre suçtur, gazetecilik suç değildir" diye konuştu.

DİSK Basın-İş’ten Alparslan Aydın da saldırıların yalnızca BirGün’e ya da basın meslek örgütlerine değil, tüm topluma yöneldiğini ifade etti.

"18 Nisan’dan beri sistematik olarak hedef alınıyorum"

BirGün muhabiri Sarya Toprak ise Yeni Akit yazarı Zekeriya Say’ın 18 Nisan’dan bu yana kendisini ve ailesini hedef aldığını söyledi.

Toprak, babasının KESK üyesi olmasının kriminalize edildiğini, çalıştığı kurumun ve yaptığı haberlerin hedef gösterildiğini belirtti. “Burada topyekûn bir saldırı var” dedi.

"Ailesini hedef alması acizlik"

BirGün’ün basın açıklamasını ise muhabir Melisa Ay okudu.

Açıklamada, Sarya Toprak’ın kişilik haklarının hedef alındığı, sosyal medyada linç kampanyasına maruz bırakıldığı ve ailesinin de baskı altına alındığı belirtildi.

Toprak’ın babası Hasan Toprak’ın 30 yıllık kamu emekçisi olduğu hatırlatılan açıklamada, görevden uzaklaştırma kararının geri çekilmesi istendi.

BirGün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Gazetecilik suç değildir. Bir gazeteciyi haberleri üzerinden susturamayanların, ailesini hedef alarak gözdağı vermeye çalışması acizliktir. Sarya Toprak’ın ailesiyle birlikte hedef alınmasını asla kabul etmiyoruz.”

Açıklama, “Sarya Toprak yalnız değildir. Gazetecilik üzerindeki baskılara son verilsin. Kamu emekçisi Hasan Toprak göreve iade edilsin” çağrısıyla sona erdi.

Daha sonra Yeni Akit yazarı Zekeriya Say hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

(HA)