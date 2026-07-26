Basın-İş figüran haberi nedeniyle BirGün muhabiri Ebru Çelik'i hedef alan CHP'li Gürsel Tekin'i kınadı

DİSK Basın-İş Sendikası, CHP'li Gürsel Tekin'in basın toplantısında BirGün muhabiri Ebru Çelik'e yönelik hakaret içeren ses kaydı dinletmesini şiddetle kınadı. Sendika, Tekin'in basın özgürlüğünü hedef alan ve gazetecileri hedef gösteren tutumunu kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Olay, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği katılım törenine "figüran" taşındığı haberine ilişkin yalanlamanın ardından meydana geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekin'in şikayeti üzerine Sarıyer'deki CHP etkinliğine cast ajansı aracılığıyla üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacak.

DİSK'e bağlı Basın-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yayımlanan, Tekin'in basın toplantısına ilişkin yazılı açıklamada CHP'li yöneticinin dün İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen katılım törenine "figüran" taşındığı haberini yapan BirGün muhabiri Ebru Çelik’e yönelik hakaret içeren ses kaydını dinlettiği anların görüntüleri de aktarıldı.

Basın-İş'in açıklaması şöyle:

“Gürsel Tekin’in gerçekleştirdiği basın açıklamasında, basın özgürlüğünü hedef alan, yayın organlarını ve gazetecileri hedef gösteren tutumunu kesinlikle kabul etmiyor, bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Açıklama sırasında, yapılan bir haberi eleştirmek veya yalanlamak bahanesiyle mesleğini icra eden basın emekçisi arkadaşımıza yönelik sarf edilen hakaret içeren ifadeler son derece kabul edilemezdir. Medya hiçbir siyasi aktörün, yapının veya odağın aparatı ya da aşağılama kürsüsü değildir. Basın ve ifade özgürlüğü demokratik bir toplumun en temel yapı taşlarıdır; gazetecilere yönelik hedef göstermeleri, tehditleri ve hakaretleri asla sessizlikle karşılamayacağız. DİSK Basın-İş olarak meslektaşlarımızın onurunu, haklarını ve basın özgürlüğünü her koşulda savunmaya devam edeceğiz.”

Gürsel Tekin’in gerçekleştirdiği basın açıklamasında, basın özgürlüğünü hedef alan, yayın organlarını ve gazetecileri hedef gösteren tutumunu kesinlikle kabul etmiyor; bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz.



Açıklama sırasında, yapılan bir haberi eleştirmek veya yalanlamak bahanesiyle… pic.twitter.com/1EVLaZJJYe — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) July 26, 2026

İstabul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçmiş

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Savcılığı da Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine harekete geçtiğini açıkladı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulaca[ğı]" belirtildi.

"Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır"

(AEK)