BirGün muhabiri Kayhan Ayhan serbest

İstanbul’da dün gece saatlerinde (6 Temmuz) gözaltına alınan BirGün muhabiri Kayhan Ayhan’ın Emniyet’teki işlemleri tamamlandı.

Gazeteciler Hazar Dost ve Kayhan Ayhan gözaltında

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde götürülen Ayhan geceyi nezarethanede geçirdi. İfadesi de burada alındı. İfadesinde, 15 yıllık mesleki deneyime sahip bir gazeteci olarak tek amacının kamuoyunu aydınlatmak ve halkın haber alma hakkını savunmak olduğunu belirtti. Şunları kaydetti:

"Söz konusu haberler, paylaşımlar ve BirGün Tv YouTube kanalı üzerindeki yayınlar, görevlendirildiğim ve kamuoyunda ‘İBB Davası’ olarak bilinen davada yaşanan somut gerçekler ve ifadelerdir. Ben de gazetecilik mesleği kapsamında yaşananları kamuoyuna yorum katmadan aktardım. Burada yazılan ifadeler tamamen davada yargılanan sanıkların savunmalarında yer alan ifadelerdir. Sayın savcılık isterse mahkeme kayıtlarından görüntülere ve ifadelere ulaşabilir. Tek amacım davada yaşananları gazetecilik faaliyetim kapsamında halkın bilmesidir. Bunun dışında şahsım tarafından herhangi bir yorum, ifade barındırmamaktadır. Yaptığım tek iş gazeteciliktir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

Ayhan daha sonra da saat 12.30 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli savcı Ramazan Ergül, Ayhan’ı ifadesini almadan “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla” suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Sevk yazısında, savcılık Ayhan’ı X ve YouTube hesabından, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı sürece ilişkin yaptığı paylaşımlarını suçlama konusu yapıldı.

Söz konusu paylaşımlarla “halk arasında kaygı yaratmak saikiyle gerçeğe aykırı bilgilerim alenen yayıldığının tespit edildiğini” belirtti. Ancak hangi paylaşımların yanıltıcı bilgi olduğu ve doğrusunun ne olduğu sevk yazısında yer almadı. Savcılık paylaşımlarla ilgili delilleri Emniyet’in yürüttüğü "sanal devriye" faaliyetine dayandırdı.

Deliller Anayasaya aykırı Emniyetin “sanal devriye” uygulaması hukuka aykırı. Anayasa Mahkemesi (AYM) söz konusu uygulamayı 2020’de iptal etmişti. Polise ‘sanal devriye’ yetkisi 2017’de 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun “Adli görev ve yetkiler” başlıklı maddesine yapılan ekle verildi. Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkili kılındı. Ancak polise verilen bu yetkinin Anayasaya aykırı olduğu belirtilerek iptal davası açıldı. AYM de 19 Şubat 2020’de hükmü Anayasaya aykırı bularak iptal etti. Kanunun demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığına, kişisel verilerin Anayasa ile koruma altında olduğuna, polisin sadece savcının talimatıyla belirlenen kişi hakkında soruşturma yürütebileceğine hükmetti.

1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Kayhan Ayhan'ın duruşması saat 15.20 itibarıyla başladı. Ayhan ve avukatlarının savunmasının ardından saat 16.05 sularında hakimlik karar için ara verdi. 16.40 itibariyle de Ayhan'ın adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldığı haberi geldi.

Suçlama konusu İBB davası aktarımları

BirGün, Ayhan’a Silivri’deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi’nde görülen İBB davasına dair yaptığı haber ve paylaşımlarının suçlama konusu yapıldığını geçti. Ayhan’a, İBB davasındaki iki farklı duruşmada tutanaklara geçen tartışmalar soruldu.

İlki İBB davasının 7 Nisan’da görülen 17. duruşmasında Ekrem İmamoğlu ile duruşma savcısı arasında yaşanan 'had bildirme' tartışmasını oldu. Şuçlama konusu yapılan o duruşma diyaloğu şöyle:

“Savcı: Başkanım, başlamadan İmamoğlu’na bir sorum vardı. Ekrem Bey, buyurun. Sorum var da. Oradan da dinleyebilirsiniz. Dün bir beyanda bulunmuşsunuz sanırım yargılama sonrası; "İddia makamı çöktü" vesaire, doğru mu?

Ekrem İmamoğlu: Birazdan söylerim…

Savcı: Birazdan değil, şu an soruyorum. Yani bize öyle bir beyan olduğu için cevap verirseniz sevinirim o konu hakkında.

Ekrem İmamoğlu: Birazdan arz ederim.

Savcı: Şimdi suç örgütüyle ilgili bir tanım yapmadan önce, iddia makamı hakkındaki beyanınıza dikkat edin. İlk celse de benzer durum yaşandı, hesap sorma tarzında. İddia makamı olarak bu tarz söylemleri kabul etmiyoruz.

Ekrem İmamoğlu: Böyle bir diyalog kurulmaz… Sayın Hâkim böyle kabadayılık…

Savcı: Kabadayılık vesaire durumu söz konusu değil. Bakın burada yargılamayı... Bir dakika, bir şey konuşuyorum. Yargılamaya gölge düşüren, savcılık makamını baskı altına almaya çalışan beyanlardan vazgeçin. Bu doğru bir yaklaşım değil.

Hâkim: Savcım şöyle yapalım, tamam... Şey yapmayalım... Tamam... Şey yapmayalım... Savcım gerek yok şeye.

Savcı: Bakın haddinizi aşarsanız, haddinizi bildiririz savcılık makamı olarak. Haddinizi aşmayın.”

Ayhan’a sorulan bir diğer haberi ise davanın 2 Temmuz günü görülen 61. duruşmasında mahkeme başkanı ile izleyiciler arasında çıkan tartışmaya dair BirGün TV yayını oldu.

Mahkeme heyetinin davanın ilk celsesini 9 Temmuz’a kadar bitirme ısrarı üzerine salonda tepkiler yükselmiş, mahkeme başkanı İmamoğlu’nun salondan çıkartılmasını istemişti. Bu sırada izleyici bölümünde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’a yönelik mahkeme başkanının sarf ettiği, "Milletvekili diye soytarılık yapamaz burada, alın dışarıya onu" ifadelerinin aktarılması da suç unsuru gibi dosyaya konuldu.

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(HA)