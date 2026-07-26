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YT: Yayın Tarihi: 26.07.2026 11:45 26 Temmuz 2026 11:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.07.2026 11:49 26 Temmuz 2026 11:49
Okuma Okuma:  1 dakika

Gürsel Tekin’den BirGün ve Sözcü TV hakkında suç duyurusu

Tekin, CHP üye katılım törenine cast ajansı aracılığıyla ücretli figüran taşındığını haberleştiren BirGün Gazetesi ve Sözcü TV hakkında ‘dezenformasyon’, ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarından soruşturma istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gürsel Tekin’den BirGün ve Sözcü TV hakkında suç duyurusu
Fotoğraf: BirGün
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Mahkemenin CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak görevlendirdiği Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldığı CHP üye katılım törenine ücretli figüran getirildiği haberleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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Gazete Pano’nun haberine göre Tekin, UYAP üzerinden yaptığı başvuruda BirGün muhabiri Ebru Çelik ile Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin’i ‘şüpheli’ olarak gösterdi. Başvuru, Sözcü TV muhabiri ile şirket temsilcisi Nedim Bayhan’ı da kapsadı.

Tekin, dilekçesinde haberlerin “gerçek dışı, yalan ve iftira içerdiğini” öne sürdü. CHP’nin hiçbir etkinliğinde cast ajansıyla çalışmadığını savunan Tekin, gazetecilerin haberi yayımlamadan önce parti yetkililerinden görüş istemediğini ve cevap hakkı tanımadığını iddia etti.

Başvuruda, gazeteciler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun “hakaret” suçunu düzenleyen 125. maddesi, kamuoyunda “dezenformasyon yasası” olarak bilinen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” başlıklı 217/A maddesi ve “iftira” suçunu düzenleyen 267. maddesi kapsamında soruşturma açılması talep edildi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Dezenformasyon yasası TCK 217/A birgün gazetesi sözcü tv CHP suç duyurusu gürsel tekin Kemal Kılıçdaroğlu
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