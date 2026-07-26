Gürsel Tekin’den BirGün ve Sözcü TV hakkında suç duyurusu

Mahkemenin CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak görevlendirdiği Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldığı CHP üye katılım törenine ücretli figüran getirildiği haberleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

BİRGÜN MUHABİRİ İÇERİDEN İZLEDİ Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li taklidi yapan figüranlara rozet taktı

Gazete Pano’nun haberine göre Tekin, UYAP üzerinden yaptığı başvuruda BirGün muhabiri Ebru Çelik ile Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin’i ‘şüpheli’ olarak gösterdi. Başvuru, Sözcü TV muhabiri ile şirket temsilcisi Nedim Bayhan’ı da kapsadı.

Tekin, dilekçesinde haberlerin “gerçek dışı, yalan ve iftira içerdiğini” öne sürdü. CHP’nin hiçbir etkinliğinde cast ajansıyla çalışmadığını savunan Tekin, gazetecilerin haberi yayımlamadan önce parti yetkililerinden görüş istemediğini ve cevap hakkı tanımadığını iddia etti.

Başvuruda, gazeteciler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun “hakaret” suçunu düzenleyen 125. maddesi, kamuoyunda “dezenformasyon yasası” olarak bilinen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” başlıklı 217/A maddesi ve “iftira” suçunu düzenleyen 267. maddesi kapsamında soruşturma açılması talep edildi.

(VC)