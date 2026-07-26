Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li taklidi yapan figüranlar eşliğinde rozet taktı

BirGün gazetesi muhabiri Ebru Çelik, cast ajansından gelen SMS çağrısı üzerine figüran olarak kaydolarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki üye katılım ve rozet törenini içeriden izledi. Habere göre, organizasyon üç farklı cast ajansı üzerinden yürütüldü ve katılımcılara dört saatlik etkinlik karşılığı 950 lira ödeme vaat edildi. Törende işsizler, emekliler ve yurtdışından göç etmiş kişilerin yer aldığı, katılımcılara slogan provaları yaptırıldığı ve alkışların yönlendirildiği iddia edildi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı haberi "iftira" olarak nitelendirip hukuki yollara başvuracaklarını açıklarken, BirGün haberinin somut bilgilere dayandığını belirterek arkasında durduğunu bildirdi ve gazete de yargı yoluna başvuracağını duyurdu.

BirGün gazetesinin, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararıyla kendisine CHP Genel Başkanı sıfatı verilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da düzenlediği üye katılım ve rozet töreninin figüranlarla gerçekleştirildiğine ilişkin araştırma haberi, aylardır Türkiye siyasi gündemini işgal eden gelişmelerin arka planına ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya çıkardı.

Cast ajansının figüranlık çağrısı muhabire ulaştı

Gazetenin muhabiri Ebru Çelik, cast ajansının SMS mesajlarıyla yayılan çağrısının kendisine ulaşması üzerine organizasyona figüran olarak kaydoldu. Çelik kendisine ulaşan çağrının ekran görüntüsünü haberiyle birlikte paylaştı.

Çelik, Mecidiyeköy'de Trump AVM önünde toplanan grupla birlikte servis araçlarıyla götürüldükleri Sarıyer Ayazağa'daki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde hazırlık sürecini ve töreni içeriden izledi.

Üç farklı ajans

BirGün'ün haberine göre organizasyon üç farklı cast ajansı üzerinden yürütüldü. Haberde, katılımcılara dört saatlik etkinlik karşılığında 950 lira ödeme vaat edildiği belirtildi. Ebru Çelik'in gözlemlerine göre grupta işsizler, emekliler, atanamayan öğretmenlerin yanında İran, Mısır ve Özbekistan'dan göçmüş kişiler de yer aldı.

Haberde ayrıca, bazı katılımcıların bunu siyasi bir etkinlik değil, daha önce görev aldıkları film, dizi ya da reklam çekimlerine benzer bir organizasyon sandıklarını anlattıkları aktarıldı.

Tezahürat provası

Haberde, tören öncesinde katılımcılara "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Hak, hukuk, adalet", "Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu" ve "Kahraman Kemal" sloganlarının prova ettirildiği; konuşmalar sırasında alkış ve sloganların organizasyon görevlilerince yönlendirildiği öne sürüldü. Haberde ayrıca, bazı katılımcıların kendilerine verilen CHP bayraklarını taşımayı reddettiği, etkinlik sona erene kadar salondan ayrılmalarına izin verilmediği de yer aldı.

CHP iddiaları reddetti

Haberin yayımlanmasının ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sarı, BirGün'ü hedef alan açıklamasında haberi "iftira" ve "tetikçilik" olarak nitelendirdi; gazete hakkında hukuki girişimlerde bulunacaklarını duyurdu.

BirGün: "Haberimizin arkasındayız"

BirGün muhabiri Ebru Çelik, figüranlarla birlikte

CHP yönetiminin açıklaması üzerine BirGün de yazılı bir açıklama yayımlayarak haberinin arkasında durduğunu bildirdi.

Gazete, Ebru Çelik'in haberini katılımcı gözlem yöntemiyle hazırladığını belirterek, "Muhabirimizin katılımcı gözlemle yaptığı haber, somut bilgilere dayanmaktadır ve bütünüyle gerçektir" ifadelerini kullandı.

BirGün, kendilerini hedef alan açıklamalar nedeniyle yargı yoluna başvuracaklarını da duyurdu. Açıklamada ayrıca, haber amacıyla organizasyona katılan muhabir Ebru Çelik'in figüranlara dağıtılan 950 lirayı almadığı belirtilerek, "BirGün çalışanları hakkı olmayana göz dikmez" denildi.



(AEK)