HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.05.2026 15:00 28 Mayıs 2026 15:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.05.2026 15:22 28 Mayıs 2026 15:22
Okuma Okuma:  3 dakika

CHP Parti Meclisi 1 Haziran'da toplanamayacak

CHP Genel Merkezi: “Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir.”

BİA Haber Merkezi

*Polis müdahalesi sonrası CHP Genel Merkezi, 24 Mayıs 2026. (Fotoğraf: AA)

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesinin ardından 1 Haziran’da yapılacağı açıklanan CHP Parti Meclisi toplantısı, belirsiz bir tarihe ertelendi.

CHP’den yapılan açıklama şöyle:

“Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek Parti Meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır.”

Kemal Kılıçdaroğlu, ilk PM ve YDK toplantısını 1 Haziran'da yapacak
26 Mayıs 2026

CHP Parti Meclisi’nde kimler var?      

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs’ta CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin 'mutlak butlan' kararı vererek Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kılıçdaroğlu ile eski yönetimin ise görevi devralmasına hükmetmişti.

CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı
21 Mayıs 2026

Anadolu Ajansı’nın 26 Mayıs’ta geçtiği habere göre, CHP Genel Merkezi tarafından Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderilen yazıda, Parti Meclisi'nde yer alması beklenen isimler bildirildi.

Mevcut listede, CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nın ardından oluşan Parti Meclisi listesinde olan bazı isimler, belediye başkanlığı, TBMM Başkanvekilliği ve Grup Başkanvekilliği, istifa ve vefat gibi sebepler nedeniyle bu listede yer almadı.

Boşalan koltuklar, yedek üyelerle tamamlanmak istendi ancak dört üye eksik kaldı. Parti Meclisi’nin 56 kişiyle toplanması bekleniyor.

CHP'de 39. Olağan Kurultay süreci PM ve YDK üyelerinin seçimleriyle tamamlandı
30 Kasım 2025

CHP'den yapılan bildirime göre, mevcut PM üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Gamze Akkuş İlgezdi, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ednan Arslan, Erbil Aydınlık, Turan Aydoğan, Aysu Bankoğlu, Nevaf Bilek, Cemal Canpolat, Devrim Barış Çelik, Ayşe Eser Danışoğlu, Deniz Demir, Adnan Demirci, Semra Dinçer, Zeynel Emre, Yunus Emre, Alirıza Erbay, Gürsel Erol, Gökçe Gökçen, Mehmet Akif Hamzaçebi, Neslihan Hancıoğlu, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yıldırım Kaya, Sevgi Kılıç, Bülent Kuşoğlu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Aylin Nazlıaka, Hakkı Suha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı, Necdet Saraç, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Burhan Şenatalar, Berhan Şimşek, Sezgin Tanrıkulu, Tahsin Tarhan, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Mehmet Tüm, Ahmet Hakan Uyanık, Hasan Efe Uyar, Pınar Uzun Okakın, Aylin Yaman, Hüseyin Yaşar, Emre Yılmaz, Gökan Zeybek."

CHP’nin yaptığı bildirimde Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de isimleri belirlendi.

15 kişilik YDK'nin üyelerinin şunlar olması bekleniyor:

"Uğur Bayraktutan, Ahmet Ersen Özsoy, Sezgin Kaya, Süleyman Bülbül, Gülsüm Filorinalı, Mahir Polat, Cem Artantaş, Saniye Barut, Garip Erdoğan, Doğuşcan Aydın Aygün, Mustafa Serdar Soydan, Bülent Maraklı, Gülşah Deniz Atalar, Ebru Okay, Gonca Yelda Orhan."

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
CHP chp genel merkezi Kemal Kılıçdaroğlu CHP Parti Meclisi mutlak butlan
