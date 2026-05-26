Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Genel başkanı 2 milyon CHP'li seçsin

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'deki halk buluşmasının yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yurttaşlara polis müdahale etti.

Müdahale sırasında Özgür Özel de alana geldi. Eşi Didem ve kızı İpek Özel ile kol kola giren Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

Özgür Özel, Gündoğdu Meydanı'nın yanındaki Cumhuriyet Bulvarı'nda konuşma yapıyor.

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"CHP kurulduğunda bir binası yoktu. İzmir'i işgal edenler, İzmir'e geldiler ve binaları işgal ettiler. Onlar binalara sahiptiler ama gerçek CHP'liler inanca ve kararlılığa sahiptiler.

Bu parti dilekçeyle değil, Atatürk'ün deyimiyle Sivas Kongresi'nde, fiilen Kurtuluş Savaşı'nda, savaş meydanlarında, karargâh çadırlarında kuruldu.

Mesele Tayyip Erdoğan'ın iktidarı vermemek için rakibine darbe, partisine darbe yapmasıdır.Tayyip Erdoğan şöyle bir formül bulmuştur; CHP'nin başına mutlak butlan, Türkiye'nin mutlak sultan! Buna izin vermeyeceğiz. Mutlak butlan ile mutlak sultan ittifakına geçit vermeyeceğiz!

Biz diyoruz ki; derhal, hızla, en kısa sürede kongre yapalım. Ben bunu söylüyorum. İster o kongredeki delegeyle, hangi delegeyle istiyorsanız onunla yarışalım diyorum. Ama kongre yapmamaya, işi uzatmaya çalışanlar var. Kemal Bey'e sesleniyorum; Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki haftaki sonra için 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeye davet ediyorum. 2 milyon CHP'li, genel başkanı seçsin!

2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben adayım. Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim. Ömrüm boyunca yanında gezeceğim!

Partiyi 47 yıl sonra birinci parti yaptık. Bu kötülüğü yapmayın! Partiyi bölmeyin, iktidar yürüyüşünü durdurmayın. 2 milyon üyeye soralım, kimi seçerlerse hemen kurultayı yapalım.Bu partinin iktidar yürüyüşünü durduracak hiçbir uzlaşmanın içine girmem, kimseyle pazarlık etmem, bir arkadaşımı satmam, ben bu yoldan dönmem!”

*Yargıtay verilerine göre, CHP’nin 1 milyon 922 bin 757 üyesi bulunuyor.

