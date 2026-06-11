Müslüm Sarı: İstifaların muhatabı CHP değil

CHP’de mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün yeniden toplanan Parti Meclisi’nde (PM) önemli gelişmeler yaşandı.

Özel’e yakın 28 PM üyesinin istifasının ardından Parti Meclisi’ndeki üye sayısı 29’a düşerken, CHP yönetimi olağan kurultay takvimi için hazırlıklara başladı.

İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı ''İstifaların muhatabı CHP değil, 36. İdare Mahkemesi'dir'' dedi.

CHP’de Parti Meclisi krizi: 28 istifa kurultay yolunu açar mı?

Sarı şöyle devam etti: "Parti Meclisi'nin istifalarla işsiz hale getirilmesi, aslında yargının vermiş olduğu karara karşı bir duruş anlamına geliyor. Parti Meclisi üye sayısının kaç olduğunun, kaç kişi kaldığının bir önemi yok. Tüzüğümüzdeki 40 sayısının altına düşülmesi halinde uygulanacak hükmün burada uygulanamayacağı çok açık."

Sarı, "Bu istifalar karşısında Parti Meclisi'nin çalışmaması, düşmüş sayılması, bu yoldan da bir kurultaya doğru gidilmesi konusu hukuken mümkün değildir" dedi.

"İstifaları ilgili mahkeme değerlendirir"

Sarı'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

''PM eksik toplandı. İstifa ettiğini belirten arkadaşlarımız oldu. Tam bir PM toplantısı yapmayı umuyorduk. Ancak bu mümkün olamadı. Bizim düşüncelerimizin karşısında siyasal fikirleri olan arkadaşlarımızla aynı zeminde buluşma imkanı bulamadık.

Bize ulaşan liste 27 arkadaşımızın istifa dilekçeleri oldu. 57 kişilik PM'de 30 arkadaşımız üyeliğini devam ettiriyor. 40 sayısının altına inildiği için PM yok sayılıp buradan bir kurultay mümkün olabilir mi tartışması var. Bildiğiniz üzere bir tedbir kararıyla beraber yok sayma var. İkincisi tedbir kararıyla eski organlar da göreve gelmiş oluyor. Üçüncüsü de kurultay yapılamayacağı da hüküm altına alınmış oluyor kararlarla. Dördüncüsü de bu süreçle ilgili bir ceza davası yürütülüyor. PM'nin istifalarla işlevsiz hale getirilmesi de yargının vermiş olduğu karara da karşı bir duruş anlamına geliyor. O kararın uygulanmasını ortadan kaldırmaya dönük bir yaklaşım.

PM'nin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararı da var. PM'nin kaç kişi olduğunun bir önemi yok. Tüzüğümüzdeki amir hüküm 40 sayısının altına düşüldüğünde yedekler geldikten sonra bile 3/2 çoğunluğunun altına düşülmesi hükmünün burada uygulanamayacağı çok açık. PM katılanlarla devam edecek.

Tartışma konularından biri de kamuoyunda takip ettiğiniz gibi MYK'nın, sadece belli işleri yapabileceği belli işleri de yapamayacağı konusunda. Siyasi partiler olağanüstü durumlarda, en üst karar organının, partinin tüzel kişiliğini ortadan kaldırmak ve tüzük ve program değişikliği yapmak dışında bütün eylemlerini yapabileceğini hükmetmiştir.

İstifa tek taraflı bir işlem ama bir takım usul ve esaslara uymak gerekir. İstifaların muhatabı CHP Genel Merkezi değil. İstinaf Mahkemesinin yetkilendirmesiyle göreve geldiğimiz için istifaların da ilgili mahkeme tarafından değerlendirmeleri gerekiyor."

PM’de son durum

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı sonrası oluşan Parti Meclisi’nde şu isimler vardı:

Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Gamze Akkuş İlgezdi, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ednan Arslan, Erbil Aydınlık, Turan Aydoğan, Aysu Bankoğlu, Nevaf Bilek, Cemal Canpolat, Devrim Barış Çelik, Ayşe Eser Danışoğlu, Deniz Demir, Adnan Demirci, Semra Dinçer, Zeynel Emre, Yunus Emre, Alirıza Erbay, Gürsel Erol, Gökçe Gökçen, Mehmet Akif Hamzaçebi, Neslihan Hancıoğlu, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yıldırım Kaya, Sevgi Kılıç, Bülent Kuşoğlu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Aylin Nazlıaka, Hakkı Suha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı, Necdet Saraç, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Burhan Şenatalar, Berhan Şimşek, Sezgin Tanrıkulu, Tahsin Tarhan, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Mehmet Tüm, Ahmet Hakan Uyanık, Hasan Efe Uyar, Pınar Uzun Okakın, Aylin Yaman, Hüseyin Yaşar, Emre Yılmaz ve Gökan Zeybek.

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili

· Ali Mahir Başarır — CHP Grup Başkanvekili, Mersin Milletvekili

· Gökhan Günaydın — CHP Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili

· Nurhayat Altaca Kayışoğlu — CHP Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili

· Özgür Karabat — CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili

· Burhanettin Bulut — CHP Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili

· Ensar Aytekin — Balıkesir Milletvekili

· Umut Akdoğan — Ankara Milletvekili

· Veli Ağbaba — Malatya Milletvekili

· Turan Taşkın Özer — İstanbul Milletvekili

Özgür Özel duyurdu: 28 PM üyesi istifa etti

(EMK)