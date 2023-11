CHP Genel Başkanı Özel: Bu iktidarın kanatları arasında bir tepişmedir

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay'ın kişisel başvurusu üzerine verdiği ihlal kararına uymaması ve kararı alan AYM üyeleri için suç duyurusunda bulunmasına güçlü bir tepki veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çarşamba gecesi olağanüstü grup toplantısı sonrasında aldıkları kararları ve tutumlarını TBMM Grup Salonunda açıkladı.

"Direneceğiz, bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız"

Özel, kararlarını şu sözlerle özetledi: “Bu ister istemez halka mal olacaktır. İster isteyelim, ister istemeyelim, dünya, Türkiye’deki bu garabeti görecektir. [...] Sadece Atalay’ın özgürlüğü için değil, bu anayasaya sahip çıkmak için ant içtik. Bu anayasaya sahip çıkmak için, darbe girişimi bastırmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Halkı direnmeye çağırıyoruz. Tüm Meclis gruplarını direnmeye çağırıyoruz. Tüm akademisyenleri, hukukçuları bu meseleye tepkisini dillendirmeye davet ediyoruz. Anayasayı kaldırmaya çalışanlara karşı gün direnme günüdür. Örgütümüzden, sivil toplumdan gelecek her reaksiyonu destekliyoruz. Bundan sonra sivil toplumun yanındayız. Onların direnişine karşı, halkın direnişine karşı CHP milletvekilleri, üyeleri olmaları gereken yerde olacaktır. Sokaklarda, meydanlarda direneceğiz, bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız.”

Anayasal düzeni ortadan kaldırma girişimi

CHP Genel Başkanı sürecin bu noktaya gelişini değerlendirdi: "Elimde Yargıtay üçüncü dairesinin ceza dairesinin almış olduğu bir karar var. Karar öyle tartışılacak bir karar değil. Karar herhangi bir olay değil. Bu karar düpedüz bir darbe girişimi. Şimdi bu darbe girişiminin ne demek olduğunu, kime karşı olduğunu ve ne sonuçlar doğuracağını yaptığımız değerlendirme sonucunda da ana muhalefet partisi olarak buna nasıl direneceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum.

"Birincisi, mesele, karar elbette Can Atalay açısından Can Atalay 'in seçme ve seçilme hakkının ihlali noktasında verilen karara direnme kararıdır. Can Atalay'ı mağdur eden bir karardır. Ancak kararın hedefindekiler Can Atalay'la sınırlı değildir. Can Atalay kararı örneğiyle anayasayı hiçe sayma, anayasaya direnme, anayasal düzeni ortadan kaldırma ve doğrudan bir kalkışma girişimidir. Yargıtay eliyle.

"Karar sadece Can Atalay'ı değil, Hatay halkını, Türkiye'deki tüm seçmenleri, TBMM'nin kurumsal yapısını, TBMM Başkanı Nuran Kurtulmuş'un "başkan" sıfatıyla aldığı kararları ve AYM üyelerine ayrı ayrı had bildirmeye kalkmakta ve kendilerini Meclisin, Meclis Başkanının ve milli iradenin üzerinde görmektedirler. Karar meclise karşı darbe girişimidir. Anayasaya karşı darbe girişimidir. Ve karar Anayasa Mahkemesinin tüzel kişiliğine karşı darbe girişimidir."

Cumhur ittifakı'nın krizi

"Görünen odur ki filler tepişirken çimenler ezilmektedir ama göründüğü gibi anayasa mahkemesiyle yargıtay tepişip Can Atalay 'ın haklarının ezilmesinin çok ötesindedir. Tepişen aralarında çatışan Cumhur İttifakı'nın bizatihi kendisidir."

Halkı kalkışmayı bastırmaya davet ediyoruz

Özel Yargıtay 3. Ceza Dairesi ile AYM aarasında ortay çıkan çatışmayı bir iktidar krizi olarak yorumladı: "Kriz Cumhur İttifakı 'nın krizidir. Kriz MHP-AK Parti krizidir. AK Parti 'nin içindeki kliklerin çatışma krizidir. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın bir bileşeninin desteklediği, şımarttığı birilerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir yargı krizine bir devlet krizine sokacak kadar ciddi bir krizdir. Ve buna el koymak direnmek gerekmektedir. Halkı bu kalkışmayı da bastırmaya davet ediyoruz."

Sosyal medyadan da çağrı

Özel, grup toplantısı öncesinde de sosyal medya platformu X'ten (eski Twitter) yaptığı paylaşımda Yargıtay kararını "anayasal düzene karşı kalkışma girişimi" olarak tanımladı ve "Derhal bastırılması" çağrısında bulunmuştu.

Bugün saat 21.00'de Grubumuzu yargıdaki son gelişmeler üzerine olağanüstü kapalı toplantıya çağırdım.



Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez.



Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır. — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 8, 2023

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nden AYM üyeleri için suç duyurusu

Yargıtay, TİP milletvekili Can Atalay'ın haklarının ihlal edildiğine ve tahliye edilmesi gerektiğine karar veren Anayasa Mahkemesi kararına uymamış ve Can Atalay kararında imzası olan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında "Anayası'yı ihlal ettikleri ve yargı yetkisini aştıkları" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Yargıtay'dan Atalay hakkında ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusu

3. Ceza Dairesi ayrıca TBMM'ye de yazı yazarak Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmemesi halinde Fethullah Gülen ve Murat Karayılan gibi haklarında kırmızı bülten olan FETÖ ve PKK yöneticilerinin TBMM'ye girmesinin önünün açılacağını ileri sürmüştü.



