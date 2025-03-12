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Yayın Tarihi: 12 Mart 2025 15:33
 ~ Son Güncelleme: 12 Mart 2025 15:42
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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na 4 yıla kadar hapis istemi

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, Ayşe Barım’a açılan Gezi soruşturmasında yalan tanıklık yaptıkları iddiasıyla yargılanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na 4 yıla kadar hapis istemi

ID Danışmanlık şirketinin kurucusu ve menajer Ayşe Barım’a açılan Gezi Direnişi soruşturmasında ifade veren sanatçılar Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’a ‘yalan tanıklık’ iddiasıyla dava açıldı.

Ergenç ve Kocaoğlu hakkında iddianame düzenleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sanatçıların 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcılık, Ergenç ve Kocaoğlu'nun Memet Ali Alabora ile irtibatlarının bulunup bulunmadığına yönelik sorulara çelişkili cevaplar verdiğini iddia etti. Ergenç ve Kocaoğlu'nun ifadelerinde Alabora ile hiçbir şekilde irtibatlarının bulunmadığını, yalnızca sanat camiasında sektörden birbirlerini tanıdıklarını beyan ettiklerini anlattı.

İddianameye Gezi döneminde Kocaoğlu, Ergenç ve Alabora’nın yer aldığı fotoğraf karesini koydu. HTS (geçmiş tarihli GSM şebekesi kayıtlarını içeren bilgiler bütünü) raporunu ekledi.

Savcılık ayrıca Ergenç’i Gezi Direnişi sırasında Alabora’yla 12 kez iletişim kurmakla suçladı. İki sanatçının "Yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etti.

İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Tanımadıklarına yönelik bir beyanları yok 

İddianameye rağmen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ifadelerinde Memet Ali Alabora'yı tanımadıklarına dair bir beyanda bulunmamışlardı.  

Ergenç sorulan soru üzerine "Memet Ali Alabora isimli şahsı ise konservatuvarda okuduğum yıllardan tanırım. Herhangi bir samimiyetim yoktur. İş ortamları gereği gördüğümde merhabalaşmamız olmuştur", Kocaoğlu da "Sanat camiasından tanışırım ancak o dönemde de şimdi de telefon irtibatımız yoktur." demişti.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu: Bizi Ayşe Barım yönlendirmedi
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu: Bizi Ayşe Barım yönlendirmedi
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(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Ayşe Barım Mehmet Ali Alabora halit ergenç Rıza Kocaoğlu
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