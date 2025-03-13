Kuraklık nedeniyle Düden Gölü'nde yaban hayatı çeşitliliği azalıyor

Konya'da geçmişte 180'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan, flamingoların da önemli yaşam alanlarından Düden Gölü'nde son yıllarda yaşanan kuraklık, yaban hayatı çeşitliliğinin azalmasına neden oluyor.

Yağışların azalması ve yeraltı sularının çekilmesiyle artık doğal kaynaklardan beslenemeyen göl, kıyıdan yer yer 300-400 metre çekildi.

Kulu ilçesinde kuraklık yıllarından önce flamingolarla birlikte yüzlerce kuş türünün barınıp içinde oluşan adalarda ve kıyılarında kuluçkaya yattığı göl, arıtma tesisinden aktarılan suyla varlığını sürdürebiliyor.

Bazı yıllar tamamen kuruyan gölün ekosisteminde yaşanan bozulma, yaban hayatı zenginliğini bitirirken, artık birçok kuş türü bölgede gözlemlenemiyor.

Türkiye, flamingolar (Phoenicopterus roseus) için önemli bir üreme ve konaklama alanı. Ülkenin farklı bölgelerinde gözlemlenen bu kuşlar, özellikle İzmir'deki Gediz Deltası ve Konya’daki Tuz Gölü gibi sulak alanlarda yoğun olarak bulunuyor. Tuz Gölü ve Gediz Deltası'nın ekolojik önemi ve koruma projeleri, flamingoların geleceği için kritik rol oynuyor.

“Neredeyse hiç kar yağışı almadı”

Tuz Gölü'nde kuluçka dönemini geçiren flamingoların beslenmesi için hayati önem taşıyan gölün günden güne küçülmesi, uzmanları ve doğa savunucularını endişelendiriyor.



Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, Anadolu Ajansı muhabirine, kuş cenneti olarak nitelendirilen gölün, 7-8 yıldır kuraklığın etkisiyle yaban hayatı zenginliğini yitirdiğini söyledi.

Bu kışın hiç görülmediği kadar kurak geçtiğini belirten Uludağ, bölgenin neredeyse hiç kar yağışı almadığını, yağmurun da çok yetersiz düştüğünü dile getirdi.

“Kuşlar artık yok”

Uludağ, daha yaz gelmeden gölde önemli bir kuraklık yaşandığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Göllerimiz, derelerden beslenirdi. Yağış olmadığı için ve yeraltı sularının aşırı çekilmesinden dolayı artık dereler de akmıyor. Burası zamanında 180'den fazla kuş türünü barındıran, cıvıl cıvıl, her tarafı yemyeşil olan bir yerdi. Şu anda Düden Gölü kötü durumda, Küçük Göl'de de damla su yok. Kuşlar artık yok. Marttayız ama yaz gibi bir dönem geçiriyoruz. Yağış yok, aşırı kuraklık devam ediyor. Böyle devam ederse büyük sıkıntılar bizi bekliyor.

“Geçmişte burası kuş cenneti ilan edilmişti. Düden Gölü, Küçük Göl ile yan yana. Bunun dışında bölgemizde Kozanlı, Uyuz göllerimiz var. Onlarda da durum aynı. Eskiyle bugünü karşılaştırdığımız zaman dağlar kadar fark var. Buraların 20 yıl önceki halini görseydiniz inanamazdınız. Eskiden 180'in üzerinde kuş türü varken, şimdi yok denecek kadar az.” (TY)