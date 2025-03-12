Gazi Katliamının 30. yılı: Toplumsal barış yüzleşme ile başlar

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’nde 12 Mart 1995'te yaşanan katliamda yaşamını yitiren 22 kişi anıldı.

Alevi örgütleri, katliamın 30. yılında Gazi Mahallesi’nde anma düzenledi.

Gazi Cemevi önünde toplanan kitle, yaşamını yitirenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından cemevi önünde anıt açılışı yapıldı.

PİRHA’nın haberine göre; anmada konuşan Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı Cemevi Başkanı Hıdır Karataş, “Alevi halkının birlikte yaşamı savunduğunu” söyledi. İktidara seslenen Karataş, "Son dönemlerde bir iklim oluşuyor. Bekayı sağda solda aramaya gerek yok. Yeni, demokratik, çağdaş, özgürlükçü laikliğin olduğu bir anayasa istiyoruz. Talebimiz budur" dedi.

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"Demokratik bir anayasa yapalım"

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ise; Gazi Katliamının aydınlatılması için 30 yıldır mücadele ettiklerini vurguladı: “Katliamlarla yüzleşmek isteniyorsa katliam anıtlarının merkezlere konulması gerekiyor. Toplumsal barış ve yüzleşme için katillerden hesap soralım, demokratik bir anayasa yapalım. Bunun yolu açıktır. Biz bunları yapmazsak katliamlar yaşanmaya devam edecek. Biz birlikte yaşamayı savunmaya devam edeceğiz.”

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"Katliamı yapanlar hesap versin"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat da “Aleviler olarak yan yana gelmeliyiz. Ülkede, Ortadoğu’da demokratik bir coğrafya oluşana kadar mücadele edeceğiz. Elbet bir gün hesap verecekler” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ise şunları söyledi: “Bugün yine Suriye’de katliam yaşanıyor. Katliama ses çıkarmıyorlar, bir de halkı suçluyorlar. Bizler bu acılar bir daha yaşanmasın diye, barış olsun, katliamı yapanlar hesap versin diye mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından yürüyüşe geçildi. Kitle, silahlı saldırının yaşandığı kahvehanenin önünde saldırıda ölenlerin isimlerini okudu. Sloganlar eşliğinde katliamın yaşandığı eski postaneye doğru yürüyüşe geçildi.

Yürüyüş sonunda mezar ziyareti gerçekleştirildi, anma yaşamını yitirenlerin mezarlarına bırakılan karanfillerin ardından sona erdi.

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Gazi Mahallesi'nde ne olmuştu? 12 Mart 1995'te Gazi Mahallesi'nde üç kahvehane ile bir pastane, otomobilden açılan ateşle tarandı. Ölümleri protesto etmek isteyen ve karakola yürüyen halka ateş açıldı, 17 kişi öldü. Saldırılar Ümraniye 1 Mayıs Mahallesi’ne de uzadı ve burada ise halkın üzerine açılan ateşte beş kişi yaşamını yitirdi. Resmi kayıtlara göre her iki ilçede 300 kişi yaralandı. Gazi'deki katliamın ardından 20 polise Eyüp 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı, dava "güvenlik gerekçesiyle" Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Dava, Kasım 2001'de, üç şehir gezdikten sonra sonuçlandı. Polis Ahmet Albayrak hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 50. maddesine göre indirim yapılarak 3 yıl 24 ay hapis cezası ve 9 ay kamu hizmetlerinden geçici mahrumiyet kararı verildi. Mehmet Gündoğan ise bir kişiyi öldürmekten 1 yıl 8 ay hapis ve 3 ay kamu hizmetlerinden yasaklı olma cezası aldı. İkisinin cezası da 4616 sayılı İnfaz Yasası'na göre ertelendi. 18 polis ise beraat etti. Ceza alan polisler de davadan kısa süre sonra polisliğe geri döndü. Öldürülenlerin yakınları, davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı. Mahkeme, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 2. maddesinde düzenlenen yaşam hakkı ve 13. maddesinde düzenlenen milli makamlara başvuru yollarının kapatılması hükümlerine aykırı davrandığı sonucuna vardı. Türkiye tazminata mahkûm oldu. Katliamda yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle: Halil Kaya, Mehmet Gündüz, Zeynep Poyraz, Fadime Bingöl, İsmihan Yüksel, Ali Yıldırım, Dilek Sevinç, Reis Kopal, Fevzi Tunç, Mümtaz Kaya, Genco Demir, İsmail Baltacı, Hasan Pugan, Hasan Sel, Sezgin Engin, Dinçer Yılmaz, Hasan Gürgen, Hakan Çabuk, Yaşar Aydın, Dilek Şimşek, Hasan Ersizer.

(RT)