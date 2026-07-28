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YT: Yayın Tarihi: 28.07.2026 23:35 28 Temmuz 2026 23:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.07.2026 23:56 28 Temmuz 2026 23:56
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CHP İstanbul İl Örgütü Başkanı Özgür Çelik ve örgütün büyük bölümü Yeni Parti’ye geçti

Çelik, 40 kişilik il yönetiminin 39 yöneticisi ve İstanbul’un 39 ilçe başkanından 36’sıyla birlikte CHP’den istifa etti. Gençlik Kollarının ardından il ve ilçe yönetimlerinin de ayrılmasıyla, CHP'nin İstanbul örgütü kalmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP İstanbul İl Örgütü Başkanı Özgür Çelik ve örgütün büyük bölümü Yeni Parti’ye geçti
İstanbul CHP İl Başkanlığından Yeni Parti'ye geçen Özgür Çelik/Fotoğraf: CHP
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetiminin büyük bölümü CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye katıldı. 40 kişilik il yönetiminden 39 yönetici ve 39 ilçe başkanından 36'sı bugün yapılan toplantıda toplu geçiş kararı aldı. Bu gelişme, daha önce İstanbul Gençlik Kolları'nın tüm ilçe örgütleriyle Yeni Parti'ye geçmesinin ardından gerçekleşti. Çelik, önceden Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Yeni Parti Milletvekili Gökhan Zeybek, geçişlerin belediye başkanları ve meclis üyeleriyle devam edeceğini, büyükşehir belediye başkanlarıyla görüşüldüğünü açıkladı. Özel'in 90 milletvekiliyle kurduğu Yeni Parti, 91 milletvekiliyle Meclis'in ikinci büyük grubu olurken, CHP'de 44 milletvekili kaldı. CHP Genel Merkezi'nden henüz açıklama yapılmadı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimiyle ilçe örgütlerinin büyük bölümü CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye katıldı.

Yeni Parti çevresinden basına iletilen bilgilendirmeye göre, Özgür Çelik başkanlığındaki 40 kişilik il yönetiminden 39 yönetici ile İstanbul’daki 39 ilçe başkanından 36’sı CHP’den istifa etti.

İstifa eden yöneticiler ve ilçe başkanları, bugün yaptıkları toplantıda Çelik’le birlikte, Özgür Özel’in kurduğu Yeni Parti’ye katılma kararı aldı.

Özgür Çelik’in Özel’in yanı sıra "Yeni Parti" hareketinin başını çeken kişiler arasında olması nedeniyle istifası beklenen bir adımdı. Gelişmenin siyasal ağırlığını, Başkanın yanında İstanbul il yönetiminin hemen tamamının ve ilçe başkanlarının ezici çoğunluğunun aynı yönde hareket etmesi oluşturdu.

İstanbul örgütü kademeli olarak Yeni Parti’ye taşınıyor

Toplu istifalar, İstanbul örgütünde daha önce başlayan ayrılıkların devamı niteliğinde. İstanbul Gençlik Kollarının da bütün ilçe örgütleriyle birlikte CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye geçme kararı aldığı bildirilmişti. Böylece gençlik örgütünün ardından ana kademe il ve ilçe yönetimlerinin de büyük bölümü Özel’in kurduğu partiye yöneldi.

Çelik’in CHP’den ayrılmasından önce, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından bazı parti yöneticileriyle birlikte ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Bu nedenle istifa, aynı zamanda Çelik ile mahkeme kararı sonrasında CHP yönetimini devralan Kılıçdaroğlu ekibi arasındaki siyasal ve örgütsel kopuşun da resmîleşmesi anlamına geliyor. 

Sırada belediye başkanları var

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, il ve ilçe örgütlerindeki geçişlerin belediye başkanları ve belediye meclis üyeleriyle devam edeceğini söyledi.

Zeybek, büyükşehir belediye başkanlarıyla da görüşüldüğünü belirterek, “Yarın Yeni Parti’nin bazı büyükşehir belediye başkanları olduğunu da göreceksiniz” dedi. 

Bu açıklama, CHP’den Yeni Parti’ye geçişin milletvekilleri ve parti örgütlerinin ardından yerel yönetimlere doğru genişleyeceğine işaret ediyor. Özel, 90 milletvekiliyle birlikte Yeni Parti’yi kurmuş; parti, 91 milletvekiliyle Meclis’in ikinci büyük grubu haline gelmişti. CHP’de ise 44 milletvekili kalmıştı. 

İstanbul’daki toplu istifalar konusunda CHP Genel Merkezi veya Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden henüz doğrudan bir açıklama yapılmadı.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
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