Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı ve itfaiye müdür vekili gözaltına alındı

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca dün sabaha karşı Grand Kartal Otel'de çıkan ve 76 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.



Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

Bolu’da 78 kişinin öldüğü otelle ilgili tartışmalar ve bilinenler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.Tunç, soruşturmada yedi kişilik bilirkişi heyetinin incelemelerine devam ettiğini belirtti.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.



Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 22, 2025