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HABER
Yayın Tarihi: 22 Ocak 2025 17:48
 ~ Son Güncelleme: 23 Ocak 2025 14:36
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KARTALKAYA OTEL YANGINI

Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı ve itfaiye müdür vekili gözaltına alındı

Bolu Kartalkaya'daki 76 kişinin öldüğü Grand Otel yangını soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı ve itfaiye müdür vekili gözaltına alındı

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca dün sabaha karşı Grand Kartal Otel'de çıkan ve 76 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.Tunç, soruşturmada yedi kişilik bilirkişi heyetinin incelemelerine devam ettiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak’ta sabaha karşı yangın çıktı. Yangında en az 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı. Olay anında otelde 238 misafir bulunuyordu.

Otelin ahşap kaplaması yangının hızla büyümesine neden oldu. Bazı misafirler, alevlerden kaçmak için pencerelerden atlamak zorunda kaldı. Cenazeler ilan edilen bir günlük ulusal yasla birlikte bugün toprağa verilmeye başlandı.

Haber Yeri
İstanbul
Grand Kartal Otel Kartalkaya bolu bolu belediyesi Kartalkaya Otel Yangını
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/haber/adalet-bakanligi-can-kaybi-sayisini-78-olarak-duzeltti-303878
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/haber/kayip-yakini-ben-bu-aciyi-yasadiysam-herkes-bunun-bedelini-odesin-303887
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/haber/bolu-yangininda-yayin-yasagi-kalkti-303855
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/haber/chp-kartalkaya-da-meydana-gelen-yangina-iliskin-heyet-gorevlendirdi-303820
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