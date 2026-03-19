ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.03.2026 22:43 19 Mart 2026 22:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.03.2026 23:20 19 Mart 2026 23:20
Okuma Okuma:  2 dakika

Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere Hürmüz Boğazı'nda güvenliğe katılmak istedi

Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere, Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımı güvenliğine katkı sunmaya hazır olduklarını bildirdiler. İran'ın petrol tankerlerine saldırılarını kınayarak uluslararası hukuka uyma çağrısı yaptılar.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi/Google Haritalar

Dört AB ülkesi Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda ile Birleşik Krallık ve Japonya ortak açıklamayla Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımı güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabalara katkı sunmaya hazır olduklarını bildirdiler.

Açıklamada, "İran'ın Körfez'de silahsız ticari araçlara yönelik son saldırıları", "petrol ve doğalgaz tesisleri başta olmak üzere sivil altyapılara yönelik saldırılar" ve "Hürmüz Boğazı'nın İran Silahlı Kuvvetlerince kapatılması" kınandı.

Bildiriyi yayımlayan ülkeler "İran'ı tehditlerini, mayın döşeme operasyonlarını, insansız hava aracı ve füze saldırılarını, ticari deniz ulaşımına yönelik boğazı tıkayan tüm girişimlerini durdurmaya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2817 numaralı kararına uymaya çağır[dıklarını]" duyurarak bölgedeki saldırıların tırmanışından kaygı duyduklarını belirttiler.

"İran'ın eylemlerinin etkisi küresel ölçekte hissediliyor"

Açıklamada, denizdeki ulaşım özgürlüğünün uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olduğu vurgulandı.

İran'ın eylemlerinin etkisinin küresel ölçekte hissedildiği ifade edildi ve küresel deniz taşımacılığına yönelik bu tür müdahalelerin ve enerji tedarik zincirlerinde yaşanan aksamaların dünya barışı ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu belirtildi.

Ülkeler bölgedeki petrol ve doğalgaz tesisleri dahil sivil altyapılara yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yaptılar ve "Boğazda deniz ulaşım güvenliğini sağlamak konusunda uygun çabalara katkı vermeye hazır olduklarını dile getirdiler.

Bildiride "Hazırlık planlamasına katkı sağlayan ülkelerin taahhüdünün de memnuniyetle karşılandığı" ifade edildi.

Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) eşgüdümünde  petrol rezervlerinin kullanımına izin verilmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Enerji piyasalarında istikrarın sağlanması amacıyla üretici ülkelerle işbirliği içinde üretimin artırılması dahil çeşitli adımların değerlendirileceği kaydedildi ve  tüm ülkelere uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıldı.

(AEK)

Haber Yeri
Berlin
Hürmüz Boğazı 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git