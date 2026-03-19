Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere Hürmüz Boğazı'nda güvenliğe katılmak istedi

Dört AB ülkesi Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda ile Birleşik Krallık ve Japonya ortak açıklamayla Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımı güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabalara katkı sunmaya hazır olduklarını bildirdiler.

Açıklamada, "İran'ın Körfez'de silahsız ticari araçlara yönelik son saldırıları", "petrol ve doğalgaz tesisleri başta olmak üzere sivil altyapılara yönelik saldırılar" ve "Hürmüz Boğazı'nın İran Silahlı Kuvvetlerince kapatılması" kınandı.

Bildiriyi yayımlayan ülkeler "İran'ı tehditlerini, mayın döşeme operasyonlarını, insansız hava aracı ve füze saldırılarını, ticari deniz ulaşımına yönelik boğazı tıkayan tüm girişimlerini durdurmaya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2817 numaralı kararına uymaya çağır[dıklarını]" duyurarak bölgedeki saldırıların tırmanışından kaygı duyduklarını belirttiler.

"İran'ın eylemlerinin etkisi küresel ölçekte hissediliyor"

Açıklamada, denizdeki ulaşım özgürlüğünün uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olduğu vurgulandı.

İran'ın eylemlerinin etkisinin küresel ölçekte hissedildiği ifade edildi ve küresel deniz taşımacılığına yönelik bu tür müdahalelerin ve enerji tedarik zincirlerinde yaşanan aksamaların dünya barışı ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu belirtildi.

Ülkeler bölgedeki petrol ve doğalgaz tesisleri dahil sivil altyapılara yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yaptılar ve "Boğazda deniz ulaşım güvenliğini sağlamak konusunda uygun çabalara katkı vermeye hazır olduklarını dile getirdiler.

Bildiride "Hazırlık planlamasına katkı sağlayan ülkelerin taahhüdünün de memnuniyetle karşılandığı" ifade edildi.

Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) eşgüdümünde petrol rezervlerinin kullanımına izin verilmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Enerji piyasalarında istikrarın sağlanması amacıyla üretici ülkelerle işbirliği içinde üretimin artırılması dahil çeşitli adımların değerlendirileceği kaydedildi ve tüm ülkelere uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıldı.

(AEK)