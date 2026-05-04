Yeni Akit hedef gösterdi, gazetecinin babası açığa alındı

BirGün muhabiri Sarya Toprak’ın babası Hasan Toprak, Yeni Akit ve yazar Zekeriya Say’ın Toprak ile ailesini hedef göstermesinin ardından Bursa’da görev yaptığı kurumdan uzaklaştırıldı.

BirGün’ün haberine göre, Bursa’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı bir kuruluşta müdür yardımcısı olarak çalışan 30 yıllık kamu emekçisi Hasan Toprak hakkında yaklaşık iki ay önce “mobbing” ve “dini değerlere hakaret” iddialarıyla idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürerken hakkında herhangi bir tedbir uygulanmayan Toprak, Yeni Akit’in yayınlarının ardından 29 Nisan’da açığa alındı.

Gazete bunun nedeni olarak da Sarya Toprak’ın Gülistan Doku dosyası kapsamında gözaltına alınan şüpheli Uğurcan Açıkgöz hakkında haber yapmasını gösterdi.

Sarya Toprak, Açıkgöz’ün uzun namlulu silahlarla verdiği pozları ve amcası Cihan Açıkgöz’ün Doku’nun kaybolduğu dönemde AKP Tunceli İl Başkanı olduğunu yazdı. Cihan Açıkgöz’ün halen AKP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi olduğunun bilgisini verdi.

Bu haberin ardından Sarya Toprak ve ailesi, Yeni Akit yazarı Zekeriya Say tarafından sistematik olarak hedef gösterildi. Say, baba Toprak’ın görev yaptığı kurumu, memuriyet geçmişini, KESK üyesi olmasını ve sendikal faaliyetlerini de paylaştı, Toprak’ın ailesinin kişisel bilgileri sızdırdı.

Sosyal medyadaki bu paylaşımlarda emniyeti, Bursa Valiliği’nin ve AKP Bursa İl Başkanlığı’nı etiketleyerek “harekete geçme” çağrısı yaptı.

KESK: Karar hukuki bir gerekçeye dayanmıyor

KESK Bursa Dönem Sözcüsü Derviş Erdem’e göre görevden uzaklaştırma kararı hukuki bir gerekçeye dayanmıyor.

Erdem, Hasan Toprak’ın Bursa’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlardaki tek KESK üyesi idareci olduğunu belirterek, “Bu sebeple onu uydurma gerekçelerle görevden uzaklaştırdılar” dedi.

Yeni Akit’in haberinde ailenin kişisel bilgilerinin de paylaşıldığını söyleyen Erdem, “Önce bir gazete hedef gösteriyor, sonra il müdürlükleri ve valilik hızla pozisyon alıyor. Bu olayda bunu yine çok açık bir şekilde gördük” ifadelerini kullandı.

"Kızının yaptığı haber sebebiyle babasını cezalandırmak nerenin hukuku?"

Kararla ilgili sosyal medyada bir paylaşım yapan gazeteci Sarya Toprak, “Bu tacizin ardından 30 yıllık kamu emekçisi olan babam ani bir kararla görevinden uzaklaştırıldı. Kızının yaptığı haber sebebiyle babasını cezalandırmak nerenin hukuku?” diye sordu.

“Beni ailemle, ailemi işiyle terbiye etmeye çalışıyorlar. Bu hukuksuzluklara karşı, aileme yapılanlara karşı asla susmayacağım” diye de ekledi.

DİSK Basın-İş: Açık bir gözdağı

DİSK Basın-İş ise üyesi Sarya Toprak’ın gazetecilik faaliyeti nedeniyle hedef gösterilmesini ve baskının ailesine yöneltilmesini “kabul edilemez bir hukuksuzluk” olarak nitelendirdi.

Sendika açıklamasında, Hasan Toprak’ın görevden uzaklaştırılmasının “yalnızca bireysel bir mağduriyet değil, açık bir gözdağı ve cezalandırma pratiği” olduğunu belirtti.

RSF: Karar geri alınmalı

Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da karara tepki gösterdi. Önderoğlu, “Gazetecilere yönelik skandal baskılardan sonra sıra şimdi de ailelerine mi geldi?” diyerek Hasan Toprak’ın görevden uzaklaştırılmasının “insafa sığmaz” olduğunu söyledi ve kararın geri alınması çağrısı yaptı.

(HA)