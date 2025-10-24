RTÜK’ten BirGün TV’ye lisans dayatması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), YouTube üzerinden yayın yapan BirGün TV’ye lisans başvurusu yapması için 72 saat süre tanıdı. RTÜK, 4 Eylül 2025 tarihli toplantısında aldığı karar doğrultusunda, 1 Eylül’de yeni yayın dönemine başlayan BirGün TV’nin “lisanssız yayın yaptığı” gerekçesiyle bu adımı attı.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığına göre karar, RTÜK’ün internet sitesinde yayımlandı. Henüz resmi olarak BirGün’e tebliğ edilmeyen kararda, kanalın 72 saat içinde lisans başvurusunda bulunmaması halinde erişim engeliuygulanacağı bildirildi.

RTÜK’ün açıklamasında, “yayın lisansı almadan yayın hizmeti sunduğu tespit edilen @BirGun_TV YouTube kanalına lisans ücretini ödemesi veya yayınlarına son vermesi için 72 saat süre verilmiştir” denildi.

BirGün TV, Zafer Arapkirli ile Medyaterapi programı başta olmak üzere gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendiren yayınlarıyla dikkat çekiyor.

(EMK)