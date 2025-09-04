RTÜK’ten BirGün TV’ye lisans dayatması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK), yeni yayın dönemine 1 Eylül'de başlayan ve YouTube’tan yayın yapan BirGün TV’ye lisans dayattı.

Karar bugünkü Üst Kurul toplantısında alındı. Henüz BirGün’e tebliğ edilmedi. Kararın RTÜK’ün internet sitesinde yayınlanmasının ardından BirGün’ün 72 saat içerisinde lisans başvurusu yapması gerekecek.

RTÜK, başvuru yapılmazsa BirGün TV’ye erişim engeli getirilmesini isteyecek.

Önderoğlu: Keyfi bir idari müdahale

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, "RTÜK prosedürleri herkese şeffaf, eşit ve orantılı uygulanmadıkça hiçkimse demokratik regülasyondan dem vuramaz. Yasada lisans alma boyutu oldukça tartışmalıyken şimdi de BirGün TV’ye lisans için 72 saat süre verilmesi açıkçası keyfi bir idari müdahale riskini akla getiriyor." diyerek lisans dayatmasına tepki gösterdi.

"Tek sesli bir medya istendiği çok açık"

RTÜK’ün CHP ve DEM Partili üyeleri kararı eleştirdi. İlhan Taşçı kararı “Oysa Türkiye’de iktidara ya da RTÜK’e yakın onlarca kanal kaçak, lisans ücreti ödemeden dijital de dahil her alanda yayınlarını sürdürebiliyor. Ama eleştirel yayıncıysan RTÜK Demokles’in kılıcı gibi üzerinde sallanıyor. Yeter ki düşünme, sorgulama, eleştirme…” ifadeleriyle duyurdu.

Tuncay Keser karara ilişkin, "RTÜK sosyal medyada ‘titiz’ seçimler yapmaya devam ediyor. ‘Seç beğen lisansa zorla’da bu hafta.” yorumunu yaptı. Keser “Binlerce YouTube yayıncısı içinden eleştirel yayınları ile öne çıkan BirGün TV’nin seçilerek lisans almaya zorlanması; niyet ve tercihlerin gerekçesini ortaya koyuyor. Lisans ücreti ve içerik denetimi yoluyla internet ortamındaki bağımsız gazeteciliğin, çok sesliliğin hedef tahtasına konduğu; eleştirinin, sorgulamanın olmadığı, tek sesli bir sosyal medya istendiği çok açık." dedi.

Necdet İpekyüz de , "BirGün TV, 1 Eylül’de YouTube’da canlı yayına başladı. RTÜK de 72 saat içinde başvuru pratiğini işletiyor. Asıl mesele: aynı kural herkese eşit uygulanıyor mu? Basın özgürlüğü, çoğulculuk ve öngörülebilir hukuk ancak eşitlikle güvence altına alınır. Eşitlik, çoğulculuk ⇒ demokratik medya düzeni" diyerek tepkisini dile getirdi.

RTÜK’ün gazetelere YouTube lisansı baskısı yapması ifade özgürlüğü için yeni bir tehdit mi?