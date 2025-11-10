ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 10 Kasım 2025 10:18
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2025 10:21
1 dk Okuma

BirGün editörü Kayhan Ayhan’a yeni soruşturma

BirGün editörü Kayhan Ayhan hakkında bir ay içinde iki soruşturma açıldı. Ayhan bu kez, 19 Mart eylemleri sırasında İzmir'de duvara boykot yazılamaları yazan gençlerin tutuklanmasını haberleştirdiği için ifade verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

BirGün editörü Kayhan Ayhan’a yeni soruşturma

BirGün editörü Kayhan Ayhan hakkında yeni bir soruşturma açıldı. Ayhan, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri S.V. ve O.G.'nin Konak’ta bir dükkân duvarına boykotla ilgili yazılamalar yaptıkları gerekçesiyle esnafın şikâyeti üzerine tutuklanmasını haberleştirdiği için ifadeye çağrıldı.

Perşembe günü avukatı Tolgay Güvercin ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na giden Ayhan ifadesinde, "Ben gazeteciyim. Kamuoyunu aydınlatma görevi kapsamında halkın haber alma hakkı için söz konusu tutuklamaları haberleştirdim" dedi.

Ayhan son olarak ekim ayında, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan öğrenci eylemlerini haberleştirip sosyal medya hesabından paylaştığı için ifadeye çağrılmıştı.

Ayhan hakkında yakın zamanda da BirGün Gazetesi'nde 2 Aralık 2023 tarihinde "Köylülere 2,5 saat şiddet" başlığıyla yayınlanan haber nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Yine 14 Mayıs seçimlerindeki “usulsüzlük” iddialarını paylaştığı için "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlaması nedeniyle başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmıştı.

Ayhan'ın Cumhuriyet Gazetesi’nde çalışırken, 30 Aralık 2020’de yaptığı “Darp raporu almak için firar eden asker baskılar sonrasında yeniden firar etti” haberinden dolayı da hakkında dört yıl sonra tazminat davası açılmıştı.

BirGün editörü Kayhan Ayhan'a soruşturma
BirGün editörü Kayhan Ayhan'a soruşturma
8 Ekim 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Kayhan Ayhan Birgün
