BirGün editörü Kayhan Ayhan’a yeni soruşturma

BirGün editörü Kayhan Ayhan hakkında yeni bir soruşturma açıldı. Ayhan, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri S.V. ve O.G.'nin Konak’ta bir dükkân duvarına boykotla ilgili yazılamalar yaptıkları gerekçesiyle esnafın şikâyeti üzerine tutuklanmasını haberleştirdiği için ifadeye çağrıldı.

Perşembe günü avukatı Tolgay Güvercin ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na giden Ayhan ifadesinde, "Ben gazeteciyim. Kamuoyunu aydınlatma görevi kapsamında halkın haber alma hakkı için söz konusu tutuklamaları haberleştirdim" dedi.

Ayhan son olarak ekim ayında, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan öğrenci eylemlerini haberleştirip sosyal medya hesabından paylaştığı için ifadeye çağrılmıştı.

Ayhan hakkında yakın zamanda da BirGün Gazetesi'nde 2 Aralık 2023 tarihinde "Köylülere 2,5 saat şiddet" başlığıyla yayınlanan haber nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Yine 14 Mayıs seçimlerindeki “usulsüzlük” iddialarını paylaştığı için "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlaması nedeniyle başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmıştı.

Ayhan'ın Cumhuriyet Gazetesi’nde çalışırken, 30 Aralık 2020’de yaptığı “Darp raporu almak için firar eden asker baskılar sonrasında yeniden firar etti” haberinden dolayı da hakkında dört yıl sonra tazminat davası açılmıştı.

BirGün editörü Kayhan Ayhan'a soruşturma

(HA)