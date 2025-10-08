BirGün editörü Kayhan Ayhan'a soruşturma

Gazetecilerin adliye koridorlarında mesaisi sürüyor. Son olarak BirGün editörü Kayhan Ayhan hakkında bir soruşturma açıldı.

Ayhan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada ifadeye çağrıldı.

Gerekçe, Ayhan’ın 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan öğrenci eylemlerini haberleştirip sosyal medya hesabından paylaşması.

“Gazetecilik yaptım”

Anadolu Adalet Sarayı'nda avukatı Tolgay Güvercin ile ifade veren Ayhan, "Ben gazeteciyim. Kamuoyunu aydınlatma görevi kapsamında halkın haber alma hakkı için söz konusu öğrenci eylemlerini haberleştirip paylaştım. Söz konusu içerikleri de haber amacıyla paylaştım" dedi.

Avukat Tolgay Güvercin de, "Suçlamaya konu edilen paylaşımlar haberdir. Müvekkilimin yegane eylemi öğrenciler tarafından gerçekleştirilen eylemleri haberleştirmektir. Bu haber sadece gazete üzerinden veya televizyon üzerinden yapılmaz. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte pek çok sosyal medya mecrası da yeni gazetecilik kapsamında haber mecrası olarak kullanılmaktadır. Atılı suçların unsurları oluşmadığından paylaşımların gazetecilik ve kamuoyunu bilgilendirme kapsamında ifade özgürlüğü tarafından korunması nedeniyle müvekkil hakkında takipsizlik kararı verilmesi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Soruşturma üstüne soruşturma

Ayhan hakkında yakın zamanda da BirGün gazetesinde 2 Aralık 2023 tarihinde "Köylülere 2,5 saat şiddet" başlığıyla yayınlanan haber nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Yine Ayhan, 14 Mayıs seçimlerindeki “usulsüzlük” iddialarını paylaştığı için "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlaması nedeniyle başlatılan soruşturmada ifade vermişti.

Ayhan'ın Cumhuriyet Gazetesi’nde çalışırken, 30 Aralık 2020’de yaptığı “Darp raporu almak için firar eden asker baskılar sonrasında yeniden firar etti” haberinden dolayı da hakkında dört yıl sonra tazminat davası açılmıştı.

(HA)