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Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2024 08:00
 ~ Son Güncelleme: 17 Temmuz 2024 09:41
1 dk Okuma

“Beslediğim hayvanların birini bile alamazlar, öldüremezler”

Yaşamını sokakta yaşayan hayvanlara adayan Kadir Aydoğmuş hergün onlara yiyecek taşıyor. Vakit buldukça sokakta yaşayan hayvanlara destek veren eylemlere katılıyor.

Mizgin Tabu
Mizgin Tabu

Mizgin Tabu

Kadir Aydoğmuş, 40 yaşında Diyarbakırlı bir hayvan dostu.

Yaşamını ayakkabı boyacılığı, seyyar satıcılık gibi günlük işlerde çalışarak sürdürüyor. Günlük kazancının yarısını sokak hayvanlarıyla paylaşıyor.

Her gün iş bitiminde kasaba uğruyor. Hayvan dostları için bir parça et, kemik alıyor yanına da mama koyuyor. Sonra motoruna atlıyor, Diyarbakır'ın Yenişehir ve Sur ilçelerinin ara mahallerinde dostlarına götürüyor.

Yıllar önce bir kedinin mama kabını dökmesiyle başlıyor hayvanlarla dostluğu. O zamana kadar hayvanlarla mesafeliyken mamasını döktüğü kedinin mahzun bakışlarından sonra hayvanlarla bağı farklılaşıyor. O gün bugündür hayvanları beslemeyi kendine görev ediniyor.

Her gün sokak sokak gezdiği elleriyle beslediği, kazancının yarısını paylaştığı dostlarının şimdi toplanacak ve öldürülecek olması ise onu oldukça üzüyor.

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Meclis gündemine gelmesi öngörülen “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne tepki gösteriyor:

“Allah'ın verdiği canı nasıl uyuturlar, biz buna karşıyız. Bazı insanlar tutturmuş hayvanları uyutsunlar, uyutamazlar! Benim beslediğim hayvanlarını hiçbir tanesini bile uyutamazlar, öldüremezler, izin vermem!”

(MT/Mİ)

hayvan köpek
Mizgin Tabu
Mizgin Tabu
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2012 Yılında JINHA’da gazeteciliğe başladı. Muhabir, Kurgu, Kameramanlık yaptı. Ardından Independent Türkçe ve Artı TV’de muhabirlik, kurgu ve kameramanlık yaptı. BBC Türkçe ve Amerikanın Sesi...

2012 Yılında JINHA’da gazeteciliğe başladı. Muhabir, Kurgu, Kameramanlık yaptı. Ardından Independent Türkçe ve Artı TV’de muhabirlik, kurgu ve kameramanlık yaptı. BBC Türkçe ve Amerikanın Sesi için kameranlık yapıyor. 

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