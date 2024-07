Çocuk hakları savunucularından çağrı: Çocukları araçsallaştırmayın

Çok sayıda çocuk hakları savunucusu ve sivil toplum örgütü, AKP'nin Meclis'e sunduğu sokakta yaşayan hayvanların katledilmesini kapsayan "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin 17 Temmuz’daki Meclisteki görüşmelerine çocukların da getirilmesine tepki gösterdi.

Sokakta yaşayan hayvanlara ‘ötanazi’ yapılmasını öngören “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” AKP tarafından 12 Temmuz’da Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Kanun teklifine hak savunucuları “ölüm yasası” / “katliam yasası” diyerek tepki gösteriyor.

Açıklamada, “Çocukların hayvanlarla ve yeryüzündeki tüm türlerle barış içinde yaşayabilmesi, yıllardır çaba gösterdiğimiz çocuk haklarına saygılı bir dünya için elzemdir” vurgusu yer aldı.

Kurumsal İmzacılar: Adel Hukuk Bürosu, Akbük Kültür ve Çevre Derneği, Akdeniz Gençlik Derneği, Ali İsmail Korkmaz Vakfı, AltıÜstü Çocuk ve Gençlik Sanat Kolektifi, Amidart Kültür&Sanat Topluluğu, Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği, Bağ Etkileşimli Öğrenme Derneği, Başka Bir Okul Mümkün Derneği, Burak Özgüner Hayvan Hakları Çalışma Merkezi, Çember Çocuk Politikası Dergisi, Çocuk Diyarı Film Festivali, Çocuk Hakları Savunucuları Ağı, Çocuklar İçin Adalet Derneği, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Eşit Haklar için İzleme Derneği, Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği, Genç Düşünce Enstitüsü, Göç ve İnsani Yardım Vakfı, Havle Kadın Derneği, Hayat Ağacı Kadın Kooperatifi, Her Yer Çocuk Derneği, İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Çocuk Komisyonu, Jineps Gazetesi, Kadıköy Yolda Sahaf, Kadının İnsan Hakları Derneği, Karadeniz İlleri Kadın Derneği, Kepez Özgür Kadın Dayanışması, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, MersinKuir, Rengarenk Umutlar Derneği, Roots & Shoots Türkiye, Sahadayız Derneği, Sosyal Güçlendirme İçin Spor ve Beden Hareketi Derneği, Sosyal İklim Derneği, Sulukule Gönüllüleri Derneği, Şırnak Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Talebeyiz Biz Derneği, Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği, TÖP Çocuk Hakları Meclisi, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği.

