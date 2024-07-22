Çocuk hakları savunucularından çağrı: Çocukları araçsallaştırmayın

Çok sayıda çocuk hakları savunucusu ve sivil toplum örgütü, AKP'nin Meclis'e sunduğu sokakta yaşayan hayvanların katledilmesini kapsayan "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin 17 Temmuz’daki Meclisteki görüşmelerine çocukların da getirilmesine tepki gösterdi.

Sokakta yaşayan hayvanlara ‘ötanazi’ yapılmasını öngören “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” AKP tarafından 12 Temmuz’da Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Kanun teklifine hak savunucuları “ölüm yasası” / “katliam yasası” diyerek tepki gösteriyor.

Açıklamada, “Çocukların hayvanlarla ve yeryüzündeki tüm türlerle barış içinde yaşayabilmesi, yıllardır çaba gösterdiğimiz çocuk haklarına saygılı bir dünya için elzemdir” vurgusu yer aldı.

“Çözüm çok açık: Aşıla, kısırlaştır, yerinde yaşat!”

Açıklamada, şöyle denildi:

Bizler çocuk hakları savunucuları olarak, çocukların ve yakınlarının hayvan saldırısına uğrayarak zarar görmelerinin kabul edilemez olduğunu bir kere daha paylaşmak isteriz. Zarar gören çocukların ve yakınlarının, maruz kaldıkları bu saldırılar sonrasında ihtiyaç duydukları şekillerde desteklenmesini ve bu zararın en aza indirilmesini talep ediyoruz.

Bununla birlikte, çocukların bir hayvanın saldırısından dolayı hissettiği korkunun ve uğradığı zararın, hayvanların topluca öldürülmesiyle çözülemeyeceğini de biliyoruz.

Yüzleşmek, zarar gören ilişkilerin onarımı ve tüm türlerin barış içinde yaşayabilmeleri, biz yetişkinler için olduğu kadar çocuklar için de büyük bir ihtiyaçtır.

Dolayısıyla, çocuklarla yıllardır birbirinden farklı çalışmalar yapan çocuk hakları savunucuları için çözüm, hayvanların katliamını içeren bir yasa teklifinin tartışıldığı bir alana çocukların getirilmesi ve çocukların araçsallaştırılması değildir.

Tam aksine yapılması gereken, çocuklar ve hayvanların yaşamın doğallığı içinde kurdukları bağ ve iletişimin çocukların gelişim hakkı için çok değerli olduğunu gösteren sayısız örneği dikkate almaktır.

Çocukların hayvanlarla ve yeryüzündeki tüm türlerle barış içinde yaşayabilmesi, yıllardır çaba gösterdiğimiz çocuk haklarına saygılı bir dünya için elzemdir.

Yeryüzünde tüm türlerle birlikte barış içinde, bir arada yaşayabilmenin mümkün olduğu konusunda inatçıyız ve bunda ısrarcı olmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Çocuk hakları savunucuları olarak, TBMM’de yürütülen tartışmalarda çocukların araçsallaştırılmasını kabul etmediğimiz gibi, hayvanların öldürülmesini içeren bu yasa teklifine karşı olduğumuzu da açıkça beyan etmek isteriz.

Çözüm çok açık: Aşıla, kısırlaştır, yerinde yaşat!