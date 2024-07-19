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Yayın Tarihi: 19 Temmuz 2024 15:31
 ~ Son Güncelleme: 19 Temmuz 2024 15:49
2 dk Okuma

Greenpeace’ten ötanazi uygulanacak hayvanlar için vekillere e-posta gönderme kampanyası

"Hem sokaklarımızı daha güvenli hale getirebilir hem sokak hayvanlarımızın canlarını koruyabilir hem de birlikte yaşam kültürümüzü güvence altına alabiliriz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Greenpeace’ten ötanazi uygulanacak hayvanlar için vekillere e-posta gönderme kampanyası

Sokakta yaşayan hayvanlarına ‘ötanazi’ yapılmasının önünü açan yasa tasarısı Meclis’te tartışılmaya devam ederken Greenpeace Akdeniz, “Hala vakit var” diyerek bir kampanya başlattı.

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda yer alan 27 milletvekillerine e-posta gönderilmesini sağlayan kampanyayla yurttaşların vekillere tek tuşla ulaşabilmesi amaçlanıyor.

Komisyon sıralarda konuştukları konunun ülke tarihine önemli bir kırılma anı olarak yazılacağı ifade edilen e-postada vekillere şöyle sesleniliyor:

“Kanunun 20 yıldır yeterince uygulanmamasının, ilgili kurum ve kuruluşların görevlerini gerçekleştirmemesinin sonucunda geldiğimiz noktada çözüm, hayvanları yaşam alanlarından koparmak değil. En basit ve saf haliyle vurgulamak gerekirse, ülkemizde sıklıkla haberlere konu olan barınak koşullarından biliyoruz ki, sokaklardan toplanacak hayvanları, kapatıldıkları barınaklarda sağlıklı bir yaşam değil, hızlı ve acı dolu bir ölüm bekliyor.”

"Birlikte yaşam kültürümüzü güvence altına alabiliriz"

Ayrıca bir diğer e-postada sokak hayvanları için mevcut yasanın uygulanması çağrısı yapılıyor. Çözümün hayvanları barınaklara kapatıp öldürmek değil, kısırlaştırma seferberliği başlatmak olduğu belirtiliyor:

“Sayın Milletvekili, hala vakit var, bu şiddetin önüne geçebiliriz. Çözüm için her türlü bilimsel araştırma, uygulama önerisi, başarılı dünya örneği önümüzde hazır duruyor. Hem sokaklarımızı daha güvenli hale getirebilir hem sokak hayvanlarımızın canlarını koruyabilir hem de birlikte yaşam kültürümüzü güvence altına alabiliriz.”

Greenpeace’in komisyon üyelerine yasayı geri çekme çağrısında bulunan mail kampanyasına buradan ulaşabilirsiniz.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda 17 Temmuz’da yapılan birinci oturumda teklifin ilk üç maddesi kabul edildi. Sıradaki oturum 22 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek.

(HA)

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17 Temmuz 2024
/haber/besledigim-hayvanlarin-birini-bile-alamazlar-olduremezler-297550
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/haber/sokak-kopeklerinin-tek-tuyunu-vermeyecegiz-297335
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11 Temmuz 2024
/haber/uluslararasi-hayvan-haklari-orgutu-lady-freethinker-dan-turkiye-ye-cagri-297389
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/haber/bahceli-kopekler-oglen-sicakliginda-mutlaka-uyurlar-295758
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