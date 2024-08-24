Amedspor yönetimi ve Yüksek İstişare Kurulu’ndan açıklama

Amedspor Yönetimi, Amedspor Bileşenleri ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, bugün Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Amedspor Kulüp Başkanı Aziz Elaldı ve çok sayıda Amedspor yöneticisi katıldı.

Toplantıda ilk olarak konuşan Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Burç Baysal, “Yıllarca her türlü zorluğa ve ötekileştirmeye karşı takımın etrafında kümelenen tüm bileşenlerin ortak aklı ve karşı mücadelesi ile elde edilmiştir. Bir diğer mana da bu şampiyonluğun tarifi aynı zamanda bir hak ve adalet arayışının da bu zeminde tecelli etmesidir. YİK, Kulüp Yönetim Kurulumuz, taraftar gruplarımız, spor medyamız, kent sivil toplum örgütlerimiz, sporcularımız ve teknik ekibimiz kenetlenerek bu şampiyonluğun kazanılmasında katkı sunmuşlardır,” dedi.

🔴 Amedspor yönetiminden açıklama



🗣️ “Sosyal medyada ve diğer mecralarda, kulübümüzün iletişim kanalları ve tartışma-müzakere kültürü hiçe sayılarak, kulüp başkan ve yöneticilerini hedef almak, kulübe zarar vermekten başka bir anlam taşımaz.”https://t.co/8pmFbJw6c8 pic.twitter.com/fMocnxBNBE — bianet (@bianet_org) August 24, 2024

“Uzun bir yolun başındayız”

Kulübün şampiyon olduktan sonra TFF 1. Lig’e iddialı girmek adına hazırlık çalışmalarını başlattığını ve bir yandan transferler gerçekleştirdiğini söyleyen Baysal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Öte yandan kulübümüzün tesis alt yapısını güçlendirme faaliyetlerine başlamıştır. Her yönüyle kurumsallaşmanın da adımları atılmıştır. Gerek teknik ekibin oluşturulması gerekse de futbolcu transferlerinde Amedspor’umuzu bir üst lige taşıyacak bir ekip oluşturmaya gayret edilmiştir. Bu konuda çalışmalar durmaksızın ayrıca devam etmektedir. Bu manada Yönetim Kurulu Başkan ve yönetim kurulu üyelerine, STK’lerimize, yurtiçi ve yurt dışından destek olmaya çalışan iş insanlarımıza ve sponsorlarımıza, ilk maçta passolig ve kombine biletlerini alarak tribünlerimizi dolduran taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz.

"TFF 1. Lig’de oynadığımız ilk iki maçımızda istediğimiz sonuçları elde edemediğimizin farkındayız, bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili kulübümüzün bütün bileşenleriyle eksikliklerimizin bir an önce telafisinin yapılmaya çalışıldığının bilinmesini istiyoruz. Kaldı ki uzun bir yolun henüz başındayız.”

Taraftarlara çağrı

Amedspor’un eleştiri-özeleştiri geleneği olduğuna dikkat çeken Baysal, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Şampiyonluk sezonumuzda karşılaşılan bir takım eksikliklerle ilgili olarak da gereken değerlendirmeler yapılmış ve daha çok istişare, daha çok işbirliği ve daha çok şeffaflık esas alınarak yeni sezona başlanmıştır. Kulübümüzde bütün bileşenlerimiz söz alma, öneriler geliştirme ve her türlü pozitif katkı sunma hakkına sahiptir.

“Bu, onların hem devredilmez bir hakları hem de kulübe ve taraftara karşı sorumluluklarıdır. Hal böyleyken sosyal medyada ve diğer mecralarda, kulübümüzün iletişim kanalları ve tartışma-müzakere kültürü hiçe sayılarak, kulübümüze yön vermeye çalışmak, kulüp başkan ve yöneticilerini hedef almak, kulübe zarar vermekten başka bir anlam taşımaz. Kulübümüzü görmezden gelen bu yaklaşımlar, hiçbir surette kabul edilemez.

“Coğrafyamızda ve dünyanın dört bir yanında Amedspor’umuza gönül veren, daha adil ve daha yaşanılır bir dünya özlemi içerisinde olan bütün taraftarlarımız bilsinler ki, bu kulübün açıklayamayacağı hiçbir tasarrufu yoktur. Bütün taraftarlarımız, bu kulübe omuz verenlerin onları hiçbir zaman mahcup etmeyeceğinden emin olmalıdır.” (MT/TY)