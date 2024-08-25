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Yayın Tarihi: 25 Ağustos 2024 09:30
 ~ Son Güncelleme: 25 Ağustos 2024 12:03
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Diyarbakır’da polis ablukası altında açıklama: "Özgür basın susturulamaz"

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği ve DİSK Basın-İş, gazeteciler Gülistan Tara ve Hêro Bahadîn’in öldürülmesini protesto etti.

Mizgin Tabu

Mizgin Tabu

Mizgin Tabu

Görseli Büyüt
Diyarbakır’da polis ablukası altında açıklama: "Özgür basın susturulamaz"
Fotoğraf: Mizgin Tabu

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentine bağlı Seyyid Sadık ilçesinde Gülistan Tara ve Hêro Bahadîn’in hayatını kaybetmesine, Rêbîn Bekir'in de yaralanmasına yol açan Türkiye’nin insansız hava aracı saldırısı dün (24 Ağustos) Diyarbakır’da protesto edildi.

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ve DİSK’e bağlı Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası’nın (DİSK Basın- İş) eylemi, Yenişehir ilçesindeki DFG binası önünde yapıldı. Eyleme, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri Mehmet Rüştü Tiryaki, Ceylan Akça Cupolo ve Meral Danış Beştaş ile çok sayıda kurum temsilci de destek verdi.

DFG’nin bulunduğu binanın önünü ablukaya alan polisler açıklama yapılmasına engellemeye çalıştı. Polis tarafından çembere alına grup, sık sık “Özgür basın susturulamaz” sloganları attı.

Uluslararası kamuoyuna ‘hareket geçin’ çağrısı

Gazetecilik örgütleri tarafından yapılan ortak açıklamada, saldırı, “özgür basını tamamen yok etme ve halkın sesini susturma çabalarının parçası” olarak nitelendirildi.

MKG yöneticisi Aysel Işık, “Bizler MKG, DFG ve DİSK Basın Işık olarak, öncelikle özgür basına yönelik artan saldırıları en sert şekilde kınıyor ve uluslararası kamuoyunu bu sistematik saldırılara karşı derhal harekete geçmeye çağırıyoruz” dedi.

Aysel Işık, son dönemde Türkiye tarafından IKBY topraklarında gerçekleştirilen SİHA saldırılarının arttığını belirterek, “Bu saldırı yalnızca gazetecilere değil, halkın haber alma hakkına, ifade özgürlüğüne ve özgür basına yapılmış sistematik bir saldırıdır” diye konuştu.

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“Gerçekleri açığa çıkarmaya devam edeceğiz”

Uluslararası basın örgütlerine ve insan hakları savunucularına çağrıda bulunan Işık, “Türkiye’nin özgür basına yönelik bu saldırılarına karşı sesinizi yükseltin. Bu susturma girişimlerine karşı güçlü bir dayanışma sergileyin. Özgür basın susturulamaz. Hakikatin peşinde mücadele eden gazeteciler olarak, baskılara boyun eğmeyecek ve gerçekleri açığa çıkarmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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Evren: İktidar, gazeteciliği illegalize etmeye çalışıyor

bianet’e konuşan Yeni Yaşam Gazetesi editörü Kibriye Evren, DFG binası önünün polis ablukasına alınmasına tepki gösterdi.

“Irak’taki Federe Kürdistan’da var olan savaşı, ilhakı, işgali ve yaşanan hak ihlallerini dünyaya, kamuoyuna duyuran iki kadın gazeteci katledildi” diyen Evren, polisin engelleme çabalarına rağmen açıklama yaptıklarını belirtti.

Kibriye Evren, “AKP-MHP iktidarı hem gazeteciliği illegalize etmeye çalışıyor hem de katledilen kadın gazetecilere sahip çıkmamızı engellemek istiyor. Aslında bize şu mesaj veriliyor: ‘Biz katlederiz, siz direnemezsiniz.’ Biz de diyoruz ki, tüm engellemelere rağmen demokratik hakkımızı kullanacağız” diye konuştu.

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Danış-Beştaş: Hakikatin sesini kısamayacaklar

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, “İktidardan yana olmayan, onların ezberlerini tekrar etmeyen bütün gazetecilere kesintisiz bir saldırı var” dedi.

Danış-Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Süleymaniye’de iki Kürt kadın gazeteci SİHA’larla katledildi. Şu ana kadar Türkiye’den resmi bir açıklama gelmedi. Bu SİHA’yı kim gönderdi, kim yaptı gibi bir açıklama da söz konusu değil ama ne olursa olsun iki tane kadın gazeteci öldürüldü ve bunun protesto edilmesinden daha doğal hiçbir şey olamaz. Tüm gazetecilerin bunun karşısında durması lazım.

Bu hakikate, gerçeğe açılan bir savaştır ve bugün Diyarbakır’da yaşadığımız görüntü hakikaten çok vahimdi. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Polis ne gazetecilerle ne milletvekilleriyle bu üslupla konuşamaz. Özgür basının her daim var olması için mücadele etmeye devam edeceğiz, hakikatin sesini kısamayacaklar.”

(MT/VC)

süleymaniye IKBY gülistan tara hêro bahadîn siha saldırısı Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği Dicle Fırat Gazeteciler Derneği DİSK Basın-İş
Mizgin Tabu
Mizgin Tabu
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2012 Yılında JINHA’da gazeteciliğe başladı. Muhabir, Kurgu, Kameramanlık yaptı. Ardından Independent Türkçe ve Artı TV’de muhabirlik, kurgu ve kameramanlık yaptı. BBC Türkçe ve Amerikanın Sesi...

2012 Yılında JINHA’da gazeteciliğe başladı. Muhabir, Kurgu, Kameramanlık yaptı. Ardından Independent Türkçe ve Artı TV’de muhabirlik, kurgu ve kameramanlık yaptı. BBC Türkçe ve Amerikanın Sesi için kameranlık yapıyor.

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