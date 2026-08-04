Behsa "vibratora portatîf" kir, lêpirsîna "mustehceniyê" lê hat vekirin
Ji ber gotinên hunermenda fotografan Bennu Geredeyê yên di bernameyekî YouTubeyê de derbarê wê de bi îdiaya “mustehceniyê” pêvajoya hiqûqî hat destpêkirin û biryara desteserkirinê wê hat dayîn.
Serdozgeriya Komarî ya Bakırkoyê di çarçoveya xala 226an a Qanûna Cezê ya Tirkan de ku ji bo "mustehceniyê" ye lêpirsîn da destpêkirin.
Gotinên Geredeyê yên derbarê kolyeya (vibratora portatîf) ku di dema bernameyê de di situyê wê de bûye û gotibû berhemeke zayendî ya ji bo mezinan e, wekî sedema lêpirsînê hatin nîşandan.
♦️ Bennu Gerede gözaltına alındı!— Dijital Gaste (@dijitalgastecom) August 4, 2026
― Bennu Gerede hakkında, katıldığı bir programda boynunda taşıdığı kolye ve yaptığı açıklamalara ilişkin 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı.
― Gerede, gözaltına alındı.pic.twitter.com/5fknh1qDUk
Heta niha derbarê lêpirsînê de ti daxuyaniyeke Geredeyê ya ji bo raya giştî tune ye.