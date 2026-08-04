TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 04.08.2026 12:13 4 Tebax 2026 12:13
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 04.08.2026 12:16 4 Tebax 2026 12:16
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Behsa "vibratora portatîf" kir, lêpirsîna "mustehceniyê" lê hat vekirin

Hunermenda fotografan Bennu Gerede beşdarî bernameyekî YouTubeyê bûbû û di bernameyê de behsa "vibratora portatîf" kiribû. Serdozgeriya Komarî ya Bakırkoyê di çarçoveya xala 226an a Qanûna Cezê ya Tirkan de ku ji bo "mustehceniyê" ye, ji ber gotinên Geredeyê yên di bernameyê de lêpirsîn da destpêkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Behsa "vibratora portatîf" kir, lêpirsîna "mustehceniyê" lê hat vekirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Ji ber gotinên hunermenda fotografan Bennu Geredeyê yên di bernameyekî YouTubeyê de derbarê wê de bi îdiaya “mustehceniyê” pêvajoya hiqûqî hat destpêkirin û biryara desteserkirinê wê hat dayîn.

Serdozgeriya Komarî ya Bakırkoyê di çarçoveya xala 226an a Qanûna Cezê ya Tirkan de ku ji bo "mustehceniyê" ye lêpirsîn da destpêkirin.  

Gotinên Geredeyê yên derbarê kolyeya (vibratora portatîf) ku di dema bernameyê de di situyê wê de bûye û gotibû berhemeke zayendî ya ji bo mezinan e, wekî sedema lêpirsînê hatin nîşandan.

Heta niha derbarê lêpirsînê de ti daxuyaniyeke Geredeyê ya ji bo raya giştî tune ye.



Cihê Nûçeyê
Stenbol
müstehcenlik lêpirsîn jin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê