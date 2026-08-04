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YT: Yayın Tarihi: 04.08.2026 10:43 4 Ağustos 2026 10:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.08.2026 11:06 4 Ağustos 2026 11:06
Okuma Okuma:  1 dakika

"Portatif vibratör" anlattı, "müstehcenlik" soruşturması başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede’nin katıldığı bir YouTube programındaki sözleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun “müstehcenlik” başlıklı 226’ncı maddesi kapsamında soruşturma başlattı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
"Portatif vibratör" anlattı, "müstehcenlik" soruşturması başlatıldı
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Fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında, bir YouTube programında yaptığı açıklamalar nedeniyle "müstehcenlik" iddiasıyla adli süreç başlatıldı ve gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın, TCK'nin 226'ncı maddesi kapsamında re'sen açıldığı açıklandı. Soruşturmaya gerekçe olarak Gerede'nin program sırasında boynunda taşıdığı ve yetişkinlere yönelik bir cinsel ürün olduğunu söylediği kolye (portatif vibratör) hakkında yaptığı açıklamalar gösterildi.

Gerede'nin soruşturmaya ilişkin kamuoyuna yapılmış bir açıklaması bulunmuyor.

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TCK 226 neyi düzenliyor?

Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi, "müstehcenlik" başlığı altında çocukların müstehcen içeriklerden korunmasına yönelik düzenlemelerin yanı sıra bazı içeriklerin üretilmesi, yayımlanması, dağıtılması ve alenen sergilenmesine ilişkin cezai hükümler içeriyor. Soruşturmanın maddenin hangi fıkrası kapsamında yürütüldüğüne ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
cinsellik vibratör müstehcenlik
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