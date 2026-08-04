"Portatif vibratör" anlattı, "müstehcenlik" soruşturması başlatıldı

Fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında, bir YouTube programında yaptığı açıklamalar nedeniyle "müstehcenlik" iddiasıyla adli süreç başlatıldı ve gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın, TCK'nin 226'ncı maddesi kapsamında re'sen açıldığı açıklandı. Soruşturmaya gerekçe olarak Gerede'nin program sırasında boynunda taşıdığı ve yetişkinlere yönelik bir cinsel ürün olduğunu söylediği kolye (portatif vibratör) hakkında yaptığı açıklamalar gösterildi.

♦️ Bennu Gerede gözaltına alındı!



― Bennu Gerede hakkında, katıldığı bir programda boynunda taşıdığı kolye ve yaptığı açıklamalara ilişkin 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı.



― Gerede, gözaltına alındı.pic.twitter.com/5fknh1qDUk — Dijital Gaste (@dijitalgastecom) August 4, 2026

Gerede'nin soruşturmaya ilişkin kamuoyuna yapılmış bir açıklaması bulunmuyor.

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TCK 226 neyi düzenliyor? Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi, "müstehcenlik" başlığı altında çocukların müstehcen içeriklerden korunmasına yönelik düzenlemelerin yanı sıra bazı içeriklerin üretilmesi, yayımlanması, dağıtılması ve alenen sergilenmesine ilişkin cezai hükümler içeriyor. Soruşturmanın maddenin hangi fıkrası kapsamında yürütüldüğüne ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

(NÖ)