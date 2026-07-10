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YT: Yayın Tarihi: 10.07.2026 17:09 10 Temmuz 2026 17:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.07.2026 17:57 10 Temmuz 2026 17:57
Okuma Okuma:  2 dakika

İnan Güney’den ‘Neden savunma yaptın?’ yanıtı: Cevabı parti emekçileri vermiştir

İBB Davası’nın 64'üncü duruşmasında verilen ara kararla tahliye edilen İnan Güney’in savunma yapması eleştirilmişti. Güney, "Pamuklara sarılı büyümüş ve düne kadar partinin önünden dahi geçmemiş dar bir çevreye en güzel cevabı; gerçek parti emekçileri vermiştir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İnan Güney’den ‘Neden savunma yaptın?’ yanıtı: Cevabı parti emekçileri vermiştir
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İBB Davası’nın 64'üncü duruşma gününde verilen ara kararla tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Neden savunma yaptın?” eleştirilerine yanıt verdi.

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İBB Davası’nın 2 Temmuz’daki 61’inci duruşmasında Murat Ongun’un avukatlarının savunma süresinin kısaltılması, heyetin 9 Temmuz’da duruşmayı bitirme ısrarı ve Ekrem İmamoğlu’nun savunma sırasının değiştirilmesi gerilime yol açtı. İmamoğlu heyet tarafından salondan çıkartıldı. Bunun üzerine bazı avukatlar savunma yapmama kararı aldı. Ancak İnan Güney ve avukatları savunmalarını yaptı. Savunmadan sonra Güney’e “neden savunma yaptın?” denilerek eleştirilmişti.

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Güney yaptığı açıklamada eleştirilere yanıt verdi. Güney şu ifadeleri kullandı:

"33 yıldır emek verdiğim, duvarlarında 6 Ok asılı evlerde doğup büyüdüğüm; seçmen-parti ilişkisinden çok daha güçlü bağlarla bağlandığım, baraj altında olduğu günlerde dahi kapısını açıp bayrağını gururla astığım partime, 103 yıllık çınarımıza ve bu zorlu süreçte desteğiyle beni zindanda dimdik ayakta tutan Cumhuriyet Halk Partisi aileme yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Savunma vermem nedeniyle hadsizce saldıran, pamuklara sarılı büyümüş ve düne kadar partinin önünden dahi geçmemiş dar bir çevreye en güzel cevabı; İnan Güney’in gençliğini, ilçe başkanlığını, 33 yıllık emeğini ve mücadelesini bilen gerçek parti emekçileri vermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi aileme hizmet etmek, 103 yıllık çınarımızın bayrağını daha da yukarılara taşımak, bu yangın yerinde benim için hem bir görev hem de bir vefa borcudur."

(FY)

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İstanbul
beyoğlu belediyesi İnan Güney İBB Ekrem İmamoglu tahliye
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