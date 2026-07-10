İnan Güney’den ‘Neden savunma yaptın?’ yanıtı: Cevabı parti emekçileri vermiştir

İBB Davası’nın 64'üncü duruşma gününde verilen ara kararla tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Neden savunma yaptın?” eleştirilerine yanıt verdi.

İBB Davası’nın 2 Temmuz’daki 61’inci duruşmasında Murat Ongun’un avukatlarının savunma süresinin kısaltılması, heyetin 9 Temmuz’da duruşmayı bitirme ısrarı ve Ekrem İmamoğlu’nun savunma sırasının değiştirilmesi gerilime yol açtı. İmamoğlu heyet tarafından salondan çıkartıldı. Bunun üzerine bazı avukatlar savunma yapmama kararı aldı. Ancak İnan Güney ve avukatları savunmalarını yaptı. Savunmadan sonra Güney’e “neden savunma yaptın?” denilerek eleştirilmişti.

Güney yaptığı açıklamada eleştirilere yanıt verdi. Güney şu ifadeleri kullandı:

"33 yıldır emek verdiğim, duvarlarında 6 Ok asılı evlerde doğup büyüdüğüm; seçmen-parti ilişkisinden çok daha güçlü bağlarla bağlandığım, baraj altında olduğu günlerde dahi kapısını açıp bayrağını gururla astığım partime, 103 yıllık çınarımıza ve bu zorlu süreçte desteğiyle beni zindanda dimdik ayakta tutan Cumhuriyet Halk Partisi aileme yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Savunma vermem nedeniyle hadsizce saldıran, pamuklara sarılı büyümüş ve düne kadar partinin önünden dahi geçmemiş dar bir çevreye en güzel cevabı; İnan Güney’in gençliğini, ilçe başkanlığını, 33 yıllık emeğini ve mücadelesini bilen gerçek parti emekçileri vermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi aileme hizmet etmek, 103 yıllık çınarımızın bayrağını daha da yukarılara taşımak, bu yangın yerinde benim için hem bir görev hem de bir vefa borcudur."