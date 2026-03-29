HABER
YT: Yayın Tarihi: 29.03.2026 14:03 29 Mart 2026 14:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.03.2026 14:07 29 Mart 2026 14:07
Okuma Okuma:  2 dakika

Barzani: Ofisime 5 kez saldırı düzenlendi

Erbil ve Duhok’a altı İHA saldırısı düzenlendi ve Neçirvan Barzani’nin evi hedef alındı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA Arşiv

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’taki saldırılarıyla başlayan savaş devam ediyor. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok, Erbil ve Süleymaniye kentlerine dün itibarıyla çok sayıda saldırı gerçekleştirildi. Rûdaw’ın haberine göre saldırılarda yaralananlar oldu ve maddi hasar meydana geldi.

Kınama mesajı yayımlandı

KDP Genel Başkanı Mesud Barzani, yayımladığı mesajda savaş başladığından beri ofisine beş kez saldırı yapıldığını bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok’taki konutuna yönelik saldırıyı “düşmanlar tarafından gerçekleştirilen bir terör eylemi” olarak tanımladı ve kınama mesajı yayımladı.

Gelişmelerin ardından yerel yönetimler güvenlik gerekçesiyle eğitime ara verdi. Erbil, Duhok ve Süleymaniye valilikleri ile Soran, Raperin ve Garmian idareleri 29 Mart Pazar günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarını tatil ilan etti.

Evrensel'in haberine göre sosyal medyada ABD Konsolosluğunun talebiyle Erbil’de bazı mahallelerin tahliye edileceği iddiaları yayıldı. Erbil Valisi Omid Xoşnav, bu haberlerin asılsız olduğunu belirterek halkın itibar etmemesi çağrısında bulundu.

Barzani: Büyük bir zulüm

Erbil ve Duhok’a altı İHA saldırısı düzenlendi ve Neçirvan Barzani’nin evi hedef alındı. Saldırıların ardından Mesud Barzani, Irak yönetimine çağrıda bulunarak kınama mesajları veya telefon görüşmeleriyle sorunun çözülemeyeceğini söyledi. Barzani, Kürdistan Bölgesi ve Peşmerge karargahlarına 450’den fazla füze ve dron saldırısı yapıldığını, kendi ofisine de beş kez saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti. Duhok’ta Neçirvan Barzani’nin evinin dronlarla hedef alındığını aktardı.

Barzani, Irak hükümetine açık bir uyarıda bulunarak bu saldırıların açık bir savaş ilanı ve büyük bir zulüm olduğunu vurguladı. Yetkililerin yasa dışı gruplara engel olamadıklarını itiraf etmeleri veya devleti ve Kürdistan Bölgesi’ni korumak için ciddi bir adım atmaları gerektiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Neçirvan Barzani’nin Duhok’taki konutuna yönelik saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi ve bu tarz saldırıların son dönemlerde İranlı yetkililere yönelik saldırılarda da görüldüğünü ifade ederek kınadı.

(EMK)

