ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:54 1 Şubat 2026 10:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.02.2026 11:07 1 Şubat 2026 11:07
Okuma Okuma:  1 dakika

Barzani ve Şara SDG ile Şam anlaşmasını görüştü

KDP Başkanı Mesud Barzani ve Suriye geçici hükümetin başkanı Ahmed eş-Şara bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, SDG ile Şam arasındaki anlaşmayı ele aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Barzani ve Şara SDG ile Şam anlaşmasını görüştü
Görsel: X / @SyPresidency

Suriye geçici hükümetinin Cumhurbaşkanlığı, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) eski Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile Ahmed eş-Şara arasındaki telefon görüşmesinin içeriğini yayımladı.

Görüşmede son gelişmelerin ve Şam ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki anlaşmanın ele alındığı bildirildi.

SDG ile Şam anlaştı: Üç tugaydan oluşan askeri tümen kurulacak
SDG ile Şam anlaştı: Üç tugaydan oluşan askeri tümen kurulacak
30 Ocak 2026

Açıklamaya göre Barzani, Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya desteğini ifade etti.

İstikrar vurgusu

Barzani, bu anlaşmanın uygulanmasının Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını sağlamak için önemli bir gereklilik olduğunu belirtti.

Öte yandan Ahmed eş-Şara, Suriye devletinin Kürtlerin ulusal, siyasi ve sivil haklarını koruma çabasında olduğunu belirtti; "Tüm Suriye vatandaşlarının kanun önünde eşit olduğunu ve ortak haklara sahip olduğunu" söyledi.

Her iki taraf, Suriye’de ve tüm bölgede istikrarın sağlanması amacıyla anlaşma maddelerinin uygulanması için ortak işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemi konusunda hemfikir oldu.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
barzani şara Suriye
ilgili haberler
ANLAŞMA SAHADA SINANIYOR
Suriye İç Güvenlik Güçleri’nin Kobanî ve Haseke’ye konuşlanması bekleniyor
Bugün 13:00
/haber/suriye-ic-guvenlik-guclerinin-kobani-ve-hasekeye-konuslanmasi-bekleniyor-316247
Aldar Xelîl: Türkler sürecin bozulmaması için, eski tarz düşmanlığı istemiyor
Bugün 11:30
/haber/aldar-xelil-turkler-surecin-bozulmamasi-icin-eski-tarz-dusmanligi-istemiyor-316241
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
ANLAŞMA SAHADA SINANIYOR
Suriye İç Güvenlik Güçleri’nin Kobanî ve Haseke’ye konuşlanması bekleniyor
Bugün 13:00
/haber/suriye-ic-guvenlik-guclerinin-kobani-ve-hasekeye-konuslanmasi-bekleniyor-316247
Aldar Xelîl: Türkler sürecin bozulmaması için, eski tarz düşmanlığı istemiyor
Bugün 11:30
/haber/aldar-xelil-turkler-surecin-bozulmamasi-icin-eski-tarz-dusmanligi-istemiyor-316241
Sayfa Başına Git