Barzani ve Şara SDG ile Şam anlaşmasını görüştü

Suriye geçici hükümetinin Cumhurbaşkanlığı, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) eski Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile Ahmed eş-Şara arasındaki telefon görüşmesinin içeriğini yayımladı.

Görüşmede son gelişmelerin ve Şam ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki anlaşmanın ele alındığı bildirildi.

SDG ile Şam anlaştı: Üç tugaydan oluşan askeri tümen kurulacak

Açıklamaya göre Barzani, Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya desteğini ifade etti.

İstikrar vurgusu

Barzani, bu anlaşmanın uygulanmasının Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını sağlamak için önemli bir gereklilik olduğunu belirtti.

Öte yandan Ahmed eş-Şara, Suriye devletinin Kürtlerin ulusal, siyasi ve sivil haklarını koruma çabasında olduğunu belirtti; "Tüm Suriye vatandaşlarının kanun önünde eşit olduğunu ve ortak haklara sahip olduğunu" söyledi.

Her iki taraf, Suriye’de ve tüm bölgede istikrarın sağlanması amacıyla anlaşma maddelerinin uygulanması için ortak işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemi konusunda hemfikir oldu.

(AB)