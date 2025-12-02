Mesud Barzani: "Allah Bahçeli'ye hidayet verdi, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçti sanıyorduk"

IKBY (Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Mesud Barzani’nin Cizre ziyaretine korumaları eşliğinde gelmesine yönelik eleştirilerini "şovenist zihniyetin ürünü" olarak değerlendirdi.

Barzani'nin Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen Melayê Cizîrî Sempozyumu'na katılımı sırasında IKBY'ye bağlı güvenlik güçlerinin silahlı olarak hazır bulunmasına MHP lideri Devlet Bahçeli "vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir." diyerek tepki göstermişti.

İçişleri soruşturması

Bu arada İçişleri Bakanlığı X hesabından soruşturma açıldığını duyurdu:

Cizre’de düzenlenen bir sempozyumla ilgili “koruma görüntülerinin” kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 2, 2025

"Barzani'nin Ofisi"nden yanıt

Barzani Ofisi Sözcüsü salı günü yaptığı yazılı açıklamada ziyaret sırasında IKBY tarafının güvenlik tedbirlerinin Ankara ve Erbil arasındaki mutabakata dayandığını dile getirdi:

"Maalesef Devlet Bahçeli, Başkan Barzani’nin Cizre ziyareti ve Melayê Cizîrî Sempozyumu'na katılımı hakkında yine şovenist bir akılla konuşmuş; her türlü örf ve adetten uzak, hiç kimseye hizmet etmeyen açıklamalarda bulunmuştur. Bahçeli’nin bu sözleri sarf ettiği sırada, Başkan Barzani’nin ziyareti için alınan tüm güvenlik detayları ve tedbirleri, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye’nin ilgili kurumları arasındaki protokol mutabakatına göre uygulanmıştır."

Açıklamada, Türkiye'den gelen yetkililerin Kürdistan Özerk Yönetimi'ni ziyaretlerine gönderme yapıldı: "Türk üst düzey yetkilileri ne zaman Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etse, Türkiye’nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelmekte ve herhangi bir sorun yaşanmamaktadır."

Başkan Barzani’nin ziyaretinin, Bahçeli’nin de desteklediğini iddia ettiği "barış sürecine" katkı sunma amacı taşıdığı vurgulanan açıklama, şu benzetmeyle son buldu:

"Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş."

Bahçeli ne dedi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin yarı resmi sözcüsü Türkgün'e verdiği röportajda, Barzani’nin Şırnak ziyaretinde "mesnetsiz övgü yağmurları ve abartılı iltifatlar"la krşılandığını diline dolamış ve silahlı korumalarının varlığını "Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırı" olarak nitelemişti.

"Barzani’nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır. Buna rağmen Sempozyumun önüne çıkartılan ve adeta şova dönüştürülen mesnetsiz övgü yağmurları ve abartılı iltifatlar, bunun yanında vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır."

(AEK)