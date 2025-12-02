ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 2 Aralık 2025 22:27
 ~ Son Güncelleme: 2 Aralık 2025 23:21
2 dk Okuma

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA AÇTI

Mesud Barzani: "Allah Bahçeli'ye hidayet verdi, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçti sanıyorduk"

Devlet Bahçeli'nin IKBY Başkanı Mesud Barazani'ye Cizre ziyaretinde yönetimin silahlı korumalarının eşlik etmesine yönelik eleştirilerine Barzani'nin Ofisi yanıt verirken, İçişleri Bakanlığı "Kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili" soruşturma açıldığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Mesud Barzani: "Allah Bahçeli'ye hidayet verdi, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçti sanıyorduk"
Barzani Cizre'de/Fotoğraf: AA

IKBY (Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Mesud Barzani’nin Cizre ziyaretine korumaları eşliğinde gelmesine yönelik eleştirilerini "şovenist zihniyetin ürünü" olarak değerlendirdi.

Barzani'nin Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen Melayê Cizîrî Sempozyumu'na katılımı sırasında IKBY'ye bağlı güvenlik güçlerinin silahlı olarak hazır bulunmasına MHP lideri Devlet Bahçeli "vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir." diyerek tepki göstermişti.

İçişleri soruşturması

Bu arada İçişleri Bakanlığı X hesabından soruşturma açıldığını duyurdu:

"Barzani'nin Ofisi"nden yanıt

Barzani Ofisi Sözcüsü salı günü yaptığı yazılı açıklamada ziyaret sırasında IKBY tarafının güvenlik tedbirlerinin Ankara ve Erbil arasındaki mutabakata dayandığını dile getirdi:

"Maalesef Devlet Bahçeli, Başkan Barzani’nin Cizre ziyareti ve Melayê Cizîrî Sempozyumu'na katılımı hakkında yine şovenist bir akılla konuşmuş; her türlü örf ve adetten uzak, hiç kimseye hizmet etmeyen açıklamalarda bulunmuştur.

Bahçeli’nin bu sözleri sarf ettiği sırada, Başkan Barzani’nin ziyareti için alınan tüm güvenlik detayları ve tedbirleri, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye’nin ilgili kurumları arasındaki protokol mutabakatına göre uygulanmıştır."

Açıklamada, Türkiye'den gelen yetkililerin Kürdistan Özerk Yönetimi'ni ziyaretlerine gönderme yapıldı: "Türk üst düzey yetkilileri ne zaman Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etse, Türkiye’nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelmekte ve herhangi bir sorun yaşanmamaktadır."

Başkan Barzani’nin ziyaretinin, Bahçeli’nin de desteklediğini iddia ettiği "barış sürecine" katkı sunma amacı taşıdığı vurgulanan açıklama, şu benzetmeyle son buldu:

"Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş."

Bahçeli ne dedi? 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin yarı resmi sözcüsü Türkgün'e verdiği röportajda, Barzani’nin Şırnak ziyaretinde "mesnetsiz övgü yağmurları ve abartılı iltifatlar"la krşılandığını diline dolamış ve silahlı korumalarının varlığını "Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırı" olarak nitelemişti.

"Barzani’nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır. Buna rağmen Sempozyumun önüne çıkartılan ve adeta şova dönüştürülen mesnetsiz övgü yağmurları ve abartılı iltifatlar, bunun yanında vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır."

(AEK)

Haber Yeri
Cizre-Erbil-Ankara
Mesud Barzani Devlet Bahçeli cizre
