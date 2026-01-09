Eş-Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm haklarını garanti ediyoruz

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani’yi aradı.

Görüşmede, Suriye’deki son siyasi gelişmeler ile bölgenin istikrarının korunmasının taşıdığı önem ele alındı.

Rûdaw’ın aktardığına Eş-Şara, görüşmede Kürt halkının Suriye’nin “asli ve temel bir bileşeni” olduğunu vurguladı.

Eş-Şara, Suriye devletinin Kürtlerin tüm ulusal, siyasi ve medeni haklarını, ülkedeki diğer bileşenlerle eşit biçimde ve hiçbir ayrım gözetmeksizin güvence altına alma konusundaki “tam kararlılığını” Barzani’ye iletti.

Barzani ise Şara’nın söz konusu yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tüm Suriyelileri kapsayan, herkesin yönetimde söz sahibi olduğu bir devletin inşa edilmesine yönelik çabalara tam destek verdiğini belirten Barzani, toplumsal barışın korunması ve ortak çıkarların gözetilmesi için istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

"Bi can bi xwîn em bi te re ne Şêx Meqsûd" Öte yandan, Barzani Yardım Vakfı (BCF), Halep'in Şeyh Maksud/Şêx Meqsûd ve Eşrefiye'ye mahallelerinde son dört gündür süren çatışmalardan etkilenen siviller için yardım kampanyası başlattı. Vakıf tarafından dün (8 Ocak 2026) yapılan yazılı açıklamada, Halep'te tırmanan gerginliğin "büyük bir endişeyle" takip edildiği belirtildi. Açıklamada, çatışmaların ciddi bir insani krize yol açtığına dikkat çekilirken, sivillerin can güvenliğinin sağlanması ve zorunlu göçün önlenmesinin aciliyet taşıdığı vurgulandı. Erbil'de bugün ayrıca, Şeyh Maksud/Şêx Meqsûd ve Eşrefiye'deki Kürtlere destek için protesto düzenlendi. Eylemde sık sık "Bi can bi xwîn em bi te re ne Şêx Meqsûd" (Canımızla, kanımızla seninleyiz Şeyh Maksud) sloganı atıldı.

