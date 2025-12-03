ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Aralık 2025 14:29
 ~ Son Güncelleme: 3 Aralık 2025 16:25
1 dk Okuma

Neçirvan Barzani: Entegrasyon garantisi olmadan SDG’nin silah bırakması beklenemez

IKBY Başkanı, Suriye’de ademimerkeziyetçi bir yönetimin hayati olduğunu vurguladı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Neçirvan Barzani: Entegrasyon garantisi olmadan SDG’nin silah bırakması beklenemez
Fotoğraf: Rûdaw

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye’nin geleceğine, yeni yönetime ve azınlıkların durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

The Spectator Australia dergisinde yayımlanan ve Dr. Qanta Ahmed imzası taşıyan “Suriye İçin Umut: Irak Kürdistanı Başkanı Suriye İçin Savunuculuk Yapıyor” başlıklı makalede, görüşlerine yer verilen Barzani şöyle dedi:

“Ahmed eş- Şara, Suriye için son şanstır. İktidarın ademimerkeziyetçi (yerinden yönetim) olması Suriye için hayati önem taşıyor. Hıristiyanlar, Dürziler, Ezidiler, Aleviler, Kürtler, seküler Sünni Araplar ve diğer tüm ortaklar, yeni Suriye'de eksiksiz ve tam olarak temsil edilmelidir.”

İlham Ahmed: Entegrasyonun uygulanmasında Şam ağır davranıyor
İlham Ahmed: Entegrasyonun uygulanmasında Şam ağır davranıyor
19 Kasım 2025

SDG ve entegrasyon sorunu

Makalede, IKBY açısından en acil başlıklardan birinin, SDG’nin Suriye Ordusu’na entegrasyonuna ilişkin müzakereler olduğu belirtildi.

Şara, Türkiye ve başlangıçta ABD’nin; SDG’nin ulusal ordu içinde eritilmesini istediği hatırlatılan yazıda, Erbil yönetiminin bu sürece daha farklı yaklaştığı ifade edildi.

Rûdaw’ın aktardığına göre, Barzani, IŞİD’le mücadelede bugüne kadar 11 bin üyesini kaybeden ve 32 bin mensubu yaralanan SDG hakkında şöyle konuştu:

“Bu güçler olağanüstü bedeller ödedi. Onlardan silahlarını bırakıp, üniformalarını çıkarıp, entegrasyonları için hiçbir garanti verilmeden bireysel olarak topluma karışmalarını bekleyemezsiniz.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
neçirvan barzani sdg SDG-Şam anlaşması entegrasyon ahmed eş-şara
ilgili haberler
Salih Müslim: "Suriye'de 'entegrasyon' görüşmeleri tıkandı"
2 Aralık 2025
/haber/salih-muslim-suriye-de-entegrasyon-gorusmeleri-tikandi-314121
İlham Ahmed: Entegrasyonun uygulanmasında Şam ağır davranıyor
19 Kasım 2025
/haber/ilham-ahmed-entegrasyonun-uygulanmasinda-sam-agir-davraniyor-313682
“Entegrasyon, Öcalan’ın tabiri ile ‘ulus devlet putu’nu devre dışı bırakıyor, uzlaşmanın önünü açıyor”
15 Ekim 2025
/haber/entegrasyon-ocalanin-tabiri-ile-ulus-devlet-putunu-devre-disi-birakiyor-uzlasmanin-onunu-aciyor-312576
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Salih Müslim: "Suriye'de 'entegrasyon' görüşmeleri tıkandı"
2 Aralık 2025
/haber/salih-muslim-suriye-de-entegrasyon-gorusmeleri-tikandi-314121
İlham Ahmed: Entegrasyonun uygulanmasında Şam ağır davranıyor
19 Kasım 2025
/haber/ilham-ahmed-entegrasyonun-uygulanmasinda-sam-agir-davraniyor-313682
“Entegrasyon, Öcalan’ın tabiri ile ‘ulus devlet putu’nu devre dışı bırakıyor, uzlaşmanın önünü açıyor”
15 Ekim 2025
/haber/entegrasyon-ocalanin-tabiri-ile-ulus-devlet-putunu-devre-disi-birakiyor-uzlasmanin-onunu-aciyor-312576
Sayfa Başına Git