Neçirvan Barzani: Entegrasyon garantisi olmadan SDG’nin silah bırakması beklenemez

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye’nin geleceğine, yeni yönetime ve azınlıkların durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

The Spectator Australia dergisinde yayımlanan ve Dr. Qanta Ahmed imzası taşıyan “Suriye İçin Umut: Irak Kürdistanı Başkanı Suriye İçin Savunuculuk Yapıyor” başlıklı makalede, görüşlerine yer verilen Barzani şöyle dedi:

“Ahmed eş- Şara, Suriye için son şanstır. İktidarın ademimerkeziyetçi (yerinden yönetim) olması Suriye için hayati önem taşıyor. Hıristiyanlar, Dürziler, Ezidiler, Aleviler, Kürtler, seküler Sünni Araplar ve diğer tüm ortaklar, yeni Suriye'de eksiksiz ve tam olarak temsil edilmelidir.”

İlham Ahmed: Entegrasyonun uygulanmasında Şam ağır davranıyor

SDG ve entegrasyon sorunu

Makalede, IKBY açısından en acil başlıklardan birinin, SDG’nin Suriye Ordusu’na entegrasyonuna ilişkin müzakereler olduğu belirtildi.

Şara, Türkiye ve başlangıçta ABD’nin; SDG’nin ulusal ordu içinde eritilmesini istediği hatırlatılan yazıda, Erbil yönetiminin bu sürece daha farklı yaklaştığı ifade edildi.

Rûdaw’ın aktardığına göre, Barzani, IŞİD’le mücadelede bugüne kadar 11 bin üyesini kaybeden ve 32 bin mensubu yaralanan SDG hakkında şöyle konuştu:

“Bu güçler olağanüstü bedeller ödedi. Onlardan silahlarını bırakıp, üniformalarını çıkarıp, entegrasyonları için hiçbir garanti verilmeden bireysel olarak topluma karışmalarını bekleyemezsiniz.” (TY)