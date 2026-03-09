Bakırhan, Neçirvan Barzani ile görüştü

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İran ve İran bağlantılı grupların Federe Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırıları nedeniyle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre Bakırhan, görüşmede saldırıları kınadığını belirterek Barzani’ye geçmiş olsun ve dayanışma dileklerini iletti.

Başsağlığı diledi

Bakırhan ayrıca, Erbil Uluslararası Havalimanı’na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin yakınlarına ve Kürdistan halkına başsağlığı diledi.

DEM Parti’nin Kürdistan Bölgesi’nin güvenliği ve huzuru konusundaki duyarlılığını vurgulayan Bakırhan, "Yalnız değilsiniz, gözümüz kulağımız sizde. Federe Kürdistan Bölgesi’ne yönelik yapılan bu saldırıları kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran - İsrail ABD savaşı

ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlattı. Saldırıların ilk gününde Tahran başta olmak üzere çok sayıda askeri tesis hedef alındı. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Tahran’daki bombardımanda hayatını kaybettiği açıklandı ve ülkede 40 günlük yas ilan edildi.

İran ise saldırılara balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla misilleme yaptı. Çatışmalar kısa sürede bölgeye yayıldı. İsrail ve ABD’nin İran’daki askeri hedeflere yönelik saldırıları sürerken, İran’ın müttefikleri de çatışmaya dahil oldu. Lübnan’da Hizbullah ile İsrail arasında saldırılar yaşandı, Körfez ülkelerinde ise füze ve İHA saldırıları engellendi.

Savaşın bölgesel etkileri Irak, Lübnan ve Körfez’e kadar yayıldı.

Irak Kürdistan Bölgesi’nde de Erbil ve Süleymaniye çevresi drone ve füze saldırılarının hedefi oldu. Çatışmaların onuncu gününde taraflar karşılıklı saldırılarını sürdürürken, bölgedeki gerilim hızla tırmanmaya devam ediyor.

(AB)