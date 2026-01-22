Mazlum Abdi ve Neçirvan Barzani, Erbil’de bir araya geldi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, bölgedeki kritik gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün Erbil’de bir araya geldi.

Taraflar en son 19 Ocak’ta yine Erbil’de görüşmüş ve toplantıda Suriye’deki Kürt meselesi, azınlıkların durumu, SDG’nin Şam yönetimiyle yürüttüğü müzakere süreci ile IŞİD’le mücadeledeki güvenlik riskleri ele alınmıştı.

Erbil merkezli Rûdaw’ın aktardığına göre, bugünkü görüşmeyi dikkat çekici kılan ise, görüşmenin Abdi’nin ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Temsilcisi Tom Barrack ile gerçekleştirdiği “kritik” temasın hemen ardından gerçekleşmesi oldu.

“Mevcut ateşkesin eksiksiz biçimde korunması”

Barrack, Erbil ziyareti kapsamında Abdi ve Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed ile görüşmesinden sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bugün General Mazlum Abdi ve İlham Ahmed ile bir araya gelmekten onur duyduk. ABD, SDG ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak’ta varılan anlaşmada öngörülen entegrasyon sürecinin ilerletilmesine yönelik güçlü desteğini ve kararlılığını yineledi.

“Tüm taraflar, güven inşa edici adımların karşılıklı olarak belirlenip hayata geçirilmesi ve kalıcı istikrarın sağlanabilmesi için atılması gereken en temel ilk adımın mevcut ateşkesin eksiksiz biçimde korunması olduğu konusunda mutabık kaldı.” (TY)