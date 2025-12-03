Erdoğan Barzani'den "izahat istedi: "Bahçeli'ye saygısız ifadeler kabul edilemez"

Erdoğan, AKP'nin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki Barzani-Bahçeli polemiğine dahil oldu: KDP liderinin Bahçeli eleştirilerine verdiği yanıtı eleştirdi.

Erdoğan, Barzani'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cizre ziyaretini korumaları eşliğinde gerçekleştirmesini hedef alan sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

"Sayın Bahçeli'yi hedef alan açıklamaları kabul edilemez buluyoruz. Konuya dair rahatsızlığımızı dile getirdik, izahat yapılmasını istedik. Vahim hatadan dönülmeli" dedi.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin yarı resmi sözcüsü Türkgün'e verdiği röportajda, Barzani’nin Cizre ziyaretinde "mesnetsiz övgü yağmurları ve abartılı iltifatlar"la krşılandığını diline dolamış ve silahlı korumalarının varlığını "Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırı" olarak nitelemişti.

Bahçeli ne dedi?

"Barzani’nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır. Buna rağmen Sempozyumun önüne çıkartılan ve adeta şova dönüştürülen mesnetsiz övgü yağmurları ve abartılı iltifatlar, bunun yanında vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır."

Barzani nasıl karşılık verdi?

Irak Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesud Barzani, Güney Kürdistan'ın bağımsızlık mücadelesinin tarihsel liderlerinden Molla Mustafa Barzani'nin oğlu ve Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesi sonrasında kurulan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ilk başkanı olarak Güney Kürdistan'ın ve Irak'ın en tanınmış siyasetçileri arasında yer alıyor. Saddam sonrası Irak'ın ilk Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin kurucusu olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliğiyle (KYB) birlikte çok parçalı Irak siyasetinde Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

Bahçeli'nin karşılıklı anlayış ve işbirliğine dayalı geleneksel IKBY-Türkiye ilişkilerini aşan sertlikteki açıklamaları karşısında dün Mesud Barzani'nin ofisinden aynı sertlikte bir açıklama yayımlanmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA AÇTI Mesud Barzani: "Allah Bahçeli'ye hidayet verdi, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçti sanıyorduk"

Açıklamada, "Biz, Allah'ın Devlet Bahçeli'ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş" denilerek MHP Genel Başkanı dolaylı olarak "Kürt karşıtlığıyla" suçlanmıştı.

İçişleri ve Dışişlerinden tepkiler

Dışişleri Bakanlığı, Barzani'nin Ofisi'nden yapılan açıklamaya tepki göstererek "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir." ifadesini kullandığı bir açıklamayla "KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istemiş" ve "sorumlular hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılmasını" talep etmişti.

İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada "Cizre’de düzenlenen bir sempozyumla ilgili “koruma görüntülerinin” kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir." demişti.

(AEK)