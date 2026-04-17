ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.04.2026 15:00 17 Nisan 2026 15:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.04.2026 15:33 17 Nisan 2026 15:33
Okuma Okuma:  3 dakika

EĞİTİM SEN MARAŞ ŞUBE BAŞKANI İSMAİL TEKARDIÇ

“Bakan Tekin cenazede öğretmenlere ‘Şov yapmayın’ dedi”

Eğitim Sen Maraş Şube Başkanı İsmail Tekardıç, okul saldırısının ardından kentte velilerin, öğrencilerin ve eğitimcilerin yoğun tedirginlik yaşadığını, ana akım medyanın hükümete yönelik tepkileri yansıtmadığını aktardı.

Nalin Öztekin

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Maraş’ta bir ortaokulda 15 Nisan’da yaşanan silahlı saldırının üzerinden iki gün geçti, cenazeler defnedildi. Bir yandan tepkiler ve açıklamalar sürerken, bir yandan da kentte yas, öfke ve tedirginlik hakim. Eğitim Sen Maraş Şube Başkanı İsmail Tekardıç, saldırı sonrası kentteki ruh halini, cenazelerde yükselen tepkileri ve okul çalışanlarının durumunu bianet'e anlattı.

Tekardıç, saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara’nın cenazesine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, kendisine tepki gösteren öğretmenlere “Şov yapmayın” dediğini aktardı.

Maraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 10 kişi yaşamını yitirdi
EĞİTİME İKİ GÜN ARA VERİLDİ
Maraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 10 kişi yaşamını yitirdi
15 Nisan 2026

“'Çocuklarınızı okula gönderin, sıkıntı olmaz' diyemedim”

Tekardıç, kentteki duyguyu “Hem halkta hem çocuklarda hem eğitim camiasında büyük bir travma gelişti” sözleriyle özetlerken, saldırının ardından ciddi bir güvensizlik oluştuğunu aktardı:

Pazartesi günü öğretmenlik yaptığım lisede çok sayıda veli aradı. ‘Hocam tedirginiz, çocuklarımızı okula göndermekten tedirginlik duyuyoruz’ diye. Göndermek istemediler. Ben de mesela bir öğretmen olarak gönül rahatlığıyla şunu diyemedim: ‘Çocuklarınızı okula gönderin, bir sıkıntı olmaz.’ Bu cümleyi kuramadım. Velilere şunu söyledim: Takdir sizin. Gönderip göndermemekle ilgili olarak ben size ‘gönderin’ veya ‘göndermeyin’ diye bir şey diyemem.

Siverek’teki okul saldırısı ne söylüyor?
Siverek’teki okul saldırısı ne söylüyor?
15 Nisan 2026

“Cenazede Yusuf Tekin’e tepki gösterildi”

Tekardıç, cenazelerde yükselen tepkilerin ana akım medyada yeterince yer bulmadığını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, katledilen öğretmen arkadaşımızın cenazesinde bir tepki gösterildi. İki kadın öğretmen arkadaşımızın "öldürülmek istemiyoruz" şeklinde tepkisine bakan bey "şov yapıyorunuz" diye karşılık verdi. Bu yanıt eğitim camiamızı çok üzdü. Biz öğretmenler şov için değil, ölen arkadaşımızın acısını paylaşmak ve bir daha böyle olayların yaşanmaması için oradaydık ama bakan bunu şov olarak algıladı. Buradan da kınıyoruz kendisini. Dün Abdülhamit Han Camii'nde cenazelerin kaldırılması anında oradaydık, ailelerin, gelen yetkililere tepkileri görünüyordu.

*Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen Ayla Kara'nın cenaze töreninde, 16 Nisan 2026. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

"Çözüm sadece güvenlikte değil, toplumsal iklimde"

Tekardıç, saldırının yaşandığı okulda çalışan öğretmenlerin durumuna ilişkin de konuştu. Öğretmenlere ulaşmanın zorlaştığını belirten Tekardıç, “Ben bile bazılarına ulaşabildim, çünkü psikolojik olarak çok zor durumdalar ve telefonlarını kapatmışlar" dedi.

Tekardıç, Maraş’ın deprem sonrası hala ağır bir toplumsal ve fiziksel yıkım içinde olduğunu belirtti, saldırının deprem sonrası yaşanan kırılganlığı daha da artırdığını söyledi.

Daha hala biz depremin acılarını sararken, kaybettiklerimizin acılarını sararken, birkaç gün önce yaşadığımız olay bu işin tuzu biberi oldu. Şehir görünüm açısından özellikle merkezde falan bir inşaat sahasına dönüşmüş. Çocuklar okullarına gelirken bu inşaat sahalarının içinden gelerek, o depremin acılarını her gün görerek okullara geliyorlar. Bazıları konteyner kentte hala yaşamaya devam ediyor. Üstüne bu travma da geldiği zaman ben bundan sonraki süreçten çok emin değilim. Çocukların bu depremden sonraki yaşadıkları, onların ruh hallerini daha çok bozacağından ve ileride de belki travmalara yol açacağından korkuyorum.

Hem saldırının ardından hem de daha geniş olarak çocukların ruh sağlığı için uzman desteğinin acil olduğunu vurgulayan Tekardıç “Özellikle psikologların, psikiyatristlerin, rehberlik uzmanlarının bu işe el atması gerekiyor” dedi.

Tekardıç, çözümün yalnızca okul güvenliğinde değil, çocukların büyüdüğü toplumsal iklimde aranması gerektiğini belirterek, “Çocuk yaşadığı toplumda şiddeti görüyor, şiddetle büyüyor. Bir anlamda çocuğu o hale bir toplum olarak getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
okulda şiddet eğitimde şiddet maraş Eğitim Sen Okula saldırı Ayser Çalık Ortaokulu
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo ile köpeği Bitter'i çok seviyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Siverek’teki okul saldırısı ne söylüyor?
15 Nisan 2026
Siverek’teki okul saldırısı ne söylüyor?
“Üşengeçlik” sanılıyor, oysa bir sinyal olabilir
13 Nisan 2026
“Üşengeçlik” sanılıyor, oysa bir sinyal olabilir
Cezai ehliyeti tartışmalı çocuk cezaevinde
9 Nisan 2026
Cezai ehliyeti tartışmalı çocuk cezaevinde
Sezin Öney: Bu tam bir ateşkes değil, savaşta kırılgan bir ara
9 Nisan 2026
Sezin Öney: Bu tam bir ateşkes değil, savaşta kırılgan bir ara
İslami bahçeler ve peyzajlar: Suyun hafızası, toprağın aklı
4 Nisan 2026
İslami bahçeler ve peyzajlar: Suyun hafızası, toprağın aklı
Sayfa Başına Git