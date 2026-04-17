“Bakan Tekin cenazede öğretmenlere ‘Şov yapmayın’ dedi”

Maraş’ta bir ortaokulda 15 Nisan’da yaşanan silahlı saldırının üzerinden iki gün geçti, cenazeler defnedildi. Bir yandan tepkiler ve açıklamalar sürerken, bir yandan da kentte yas, öfke ve tedirginlik hakim. Eğitim Sen Maraş Şube Başkanı İsmail Tekardıç, saldırı sonrası kentteki ruh halini, cenazelerde yükselen tepkileri ve okul çalışanlarının durumunu bianet'e anlattı.

Tekardıç, saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara’nın cenazesine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, kendisine tepki gösteren öğretmenlere “Şov yapmayın” dediğini aktardı.

“'Çocuklarınızı okula gönderin, sıkıntı olmaz' diyemedim”

Tekardıç, kentteki duyguyu “Hem halkta hem çocuklarda hem eğitim camiasında büyük bir travma gelişti” sözleriyle özetlerken, saldırının ardından ciddi bir güvensizlik oluştuğunu aktardı:

Pazartesi günü öğretmenlik yaptığım lisede çok sayıda veli aradı. ‘Hocam tedirginiz, çocuklarımızı okula göndermekten tedirginlik duyuyoruz’ diye. Göndermek istemediler. Ben de mesela bir öğretmen olarak gönül rahatlığıyla şunu diyemedim: ‘Çocuklarınızı okula gönderin, bir sıkıntı olmaz.’ Bu cümleyi kuramadım. Velilere şunu söyledim: Takdir sizin. Gönderip göndermemekle ilgili olarak ben size ‘gönderin’ veya ‘göndermeyin’ diye bir şey diyemem.

“Cenazede Yusuf Tekin’e tepki gösterildi”

Tekardıç, cenazelerde yükselen tepkilerin ana akım medyada yeterince yer bulmadığını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, katledilen öğretmen arkadaşımızın cenazesinde bir tepki gösterildi. İki kadın öğretmen arkadaşımızın "öldürülmek istemiyoruz" şeklinde tepkisine bakan bey "şov yapıyorunuz" diye karşılık verdi. Bu yanıt eğitim camiamızı çok üzdü. Biz öğretmenler şov için değil, ölen arkadaşımızın acısını paylaşmak ve bir daha böyle olayların yaşanmaması için oradaydık ama bakan bunu şov olarak algıladı. Buradan da kınıyoruz kendisini. Dün Abdülhamit Han Camii'nde cenazelerin kaldırılması anında oradaydık, ailelerin, gelen yetkililere tepkileri görünüyordu.

*Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen Ayla Kara'nın cenaze töreninde, 16 Nisan 2026. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

"Çözüm sadece güvenlikte değil, toplumsal iklimde"

Tekardıç, saldırının yaşandığı okulda çalışan öğretmenlerin durumuna ilişkin de konuştu. Öğretmenlere ulaşmanın zorlaştığını belirten Tekardıç, “Ben bile bazılarına ulaşabildim, çünkü psikolojik olarak çok zor durumdalar ve telefonlarını kapatmışlar" dedi.

Tekardıç, Maraş’ın deprem sonrası hala ağır bir toplumsal ve fiziksel yıkım içinde olduğunu belirtti, saldırının deprem sonrası yaşanan kırılganlığı daha da artırdığını söyledi.

Daha hala biz depremin acılarını sararken, kaybettiklerimizin acılarını sararken, birkaç gün önce yaşadığımız olay bu işin tuzu biberi oldu. Şehir görünüm açısından özellikle merkezde falan bir inşaat sahasına dönüşmüş. Çocuklar okullarına gelirken bu inşaat sahalarının içinden gelerek, o depremin acılarını her gün görerek okullara geliyorlar. Bazıları konteyner kentte hala yaşamaya devam ediyor. Üstüne bu travma da geldiği zaman ben bundan sonraki süreçten çok emin değilim. Çocukların bu depremden sonraki yaşadıkları, onların ruh hallerini daha çok bozacağından ve ileride de belki travmalara yol açacağından korkuyorum.

Hem saldırının ardından hem de daha geniş olarak çocukların ruh sağlığı için uzman desteğinin acil olduğunu vurgulayan Tekardıç “Özellikle psikologların, psikiyatristlerin, rehberlik uzmanlarının bu işe el atması gerekiyor” dedi.

Tekardıç, çözümün yalnızca okul güvenliğinde değil, çocukların büyüdüğü toplumsal iklimde aranması gerektiğini belirterek, “Çocuk yaşadığı toplumda şiddeti görüyor, şiddetle büyüyor. Bir anlamda çocuğu o hale bir toplum olarak getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

(NÖ)