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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 29.06.2026 11:26 29 Haziran 2026 11:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.06.2026 12:08 29 Haziran 2026 12:08
Okuma Okuma:  1 dakika

ERKEK ŞİDDETİ

Ayşe Tokyaz davası yarın

Yarın görülecek duruşmada sanık Cemil K.'nin savunma yapması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ayşe Tokyaz davası yarın
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin davada, ihraç polis Cemil K.’nin baş sanık olduğu yargılandığı dava yarın Küçükçekmece Adliyesi’nde devam edilecek.

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Bir önceki duruşmada 24 Mart’ta, savcı tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa açıklamıştı. Ayrıca aynı duruşmada, mahkeme, adli kontrol altındaki sanıklar hakkındaki tedbirlerin devamına karar vermişti.

Yine aynı duruşmada, sanık Cemil K. dosyadaki delillerin kendisine ulaşmadığını iddia edince mahkeme dosyadaki delillerin sanığa  gönderilmesine hükmetmişti.

Yarın görülecek duruşmada sanık Cemil K.'nin savunma yapması bekleniyor. 

Hatırlatma: Dosyada başlangıçta 9 erkek sanık yer alıyordu. Bunların 8’i tutuklu, 1’i adli kontrol şartıyla serbestti. 24 Mart 2026 tarihli duruşmada iki polis hakkında açılan dava da dosyaya eklendi. Böylece sanık sayısı 11’e yükseldi. Sonradan dosyaya giren iki polis hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya yayma” suçlamaları bulunuyor.

29-30-31 Aralık 2025’teki ilk duruşmalarda, Cemil K. dışındaki sanıkların savunmaları alındı. Sanıklar suçlamaları reddetti, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme tutukluluk halinin devamına hükmetti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti Ayşe Tokyaz Esra Tokyaz
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