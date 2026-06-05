Bankoğlu: Medeni Kanun’un temel kazanımları hedef alınıyor

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin boşanma sonrası ödenen yoksulluk nafakasına ilişkin düzenlemeyi iptal etmesinin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yeni yasal düzenleme sinyali veren açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bankoğlu, nafaka hakkının sınırlandırılmasına yönelik girişimlerin kadınların kazanılmış haklarına yönelik sistematik bir müdahale olduğunu belirterek, bunun Medeni Kanun’un temel ilkelerini zedeleyen bir süreç olduğunu savundu.

“Ekonomik Şiddeti Kurumsallaştırmaya Çalışıyorlar”

İktidarın uzun süredir kadın haklarını hedef alan politikalar izlediğini ifade eden Bankoğlu, nafaka hakkına yönelik tartışmaların hukuki değil siyasi bir tercih olduğunu söyledi.

Nafaka hakkının kadınlar için bir ayrıcalık değil, ekonomik güvence mekanizması olduğuna dikkat çeken Bankoğlu, “Yoksulluk nafakası, boşanma sonrasında ekonomik açıdan mağdur duruma düşecek tarafın talep edebileceği yasal bir haktır. Bu hak yalnızca kadınlara değil, gerekli koşullar oluştuğunda erkeklere de tanınmaktadır. Ancak bugün nafaka hakkını sınırlandırmaya yönelik adımlarla ekonomik şiddetin kurumsallaştırılmasının önü açılmaktadır” dedi.

“Kadın Düşmanı Politikalar Hakkaniyet Söylemiyle Meşrulaştırılamaz”

Mevcut düzenlemenin kamuoyunda “süresiz nafaka” söylemi üzerinden tartışmaya açılmasının bilinçli bir algı yönetimi olduğunu öne süren Bankoğlu, evlilik süresince çocuk bakımı ve ev içi emeği üstlenen kadınların boşanma sonrasında ciddi ekonomik risklerle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Kadın yoksulluğunun önlenmesinde nafakanın önemli bir koruma mekanizması olduğunu belirten Bankoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 12. Yargı Paketi kapsamında yeni düzenleme hazırlığına ilişkin açıklamalarını eleştirerek, “Yıllardır sürdürülen kadın karşıtı politikalar bugün hakkaniyet söylemiyle meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Medeni Kanun’un temel taşlarını yerinden oynatacak bu girişimler, kadınları daha güvencesiz bir yaşama mahkûm etme riskini taşıyor” ifadelerini kullandı.

“Anayasa’daki Eşitlik İlkesi Aşındırılıyor”

Bankoğlu, kadın-erkek eşitliğinin anayasal bir güvence olduğuna dikkat çekerek, nafaka tartışmalarının bu ilkenin içini boşaltma amacı taşıdığını savundu.

Adalet Bakanı Gürlek’in “bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında bırakmamak” yönündeki açıklamasını da değerlendiren Bankoğlu, bu yaklaşımın boşanma sonrasında ekonomik zorluklarla mücadele eden kadınların yaşadığı gerçekleri göz ardı ettiğini söyledi.

“Bu düzenlemeyi mağduriyet söylemi üzerinden tartışmaya açmak, kadını ekonomik olarak yeniden erkeğe, aileye ya da devlete bağımlı hale getirme anlayışının bir parçasıdır” diyen Bankoğlu, son dönemde aile ve nüfus politikaları üzerinden yürütülen tartışmaların da kadınların toplumsal hayattaki rolünü sınırlandırmaya yönelik olduğunu ileri sürdü.

“Bu Sadece Nafaka Tartışması Değil”

Söz konusu girişimin yalnızca nafaka düzenlemesiyle sınırlı olmadığını belirten Bankoğlu, bunun kadınların ekonomik ve sosyal haklarını daraltan daha geniş bir siyasi yaklaşımın parçası olduğunu ifade etti.

Kadınların iş gücüne katılımındaki eşitsizliklerin ve ev içi ücretsiz emeğin görmezden gelindiğini savunan Bankoğlu, nafaka hakkının budanmasının kadınların yaşam koşullarını daha da zorlaştıracağını söyledi.

“Eşitlik Haktır, Lütuf Değildir”

Kadınların yaşam hakkına, ekonomik özgürlüğüne ve Medeni Kanun’dan kaynaklanan kazanımlarına yönelik her türlü müdahaleye karşı mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirten Bankoğlu, “Kadınları aile içine hapseden, eşitsizliği normalleştiren ve ekonomik şiddeti derinleştiren düzenleme girişimlerini kabul etmiyoruz. Anayasa’nın eşitlik ilkesini savunmaya, kadınların nafaka hakkı başta olmak üzere tüm medeni haklarının yanında durmaya devam edeceğiz. Eşitlik bir ayrıcalık değil, temel bir haktır” dedi.

AKIN GÜRLEK: VATANDAŞLAR TALEP ETTİ AYM, süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti, kadınlardan tepki yağıyor

(EMK)