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Yayın Tarihi: 15 Nisan 2024 15:31
 ~ Son Güncelleme: 15 Nisan 2024 17:11
4 dk Okuma

"FAİLLER BULUNSUN, CEZALANDIRILSIN"

Avukatlar, Medet Serhat’ın mezarına saldırıyı yargıya taşıdı

İHD, TOHAV ve ÖHD’li avukatlar, avukat Medet Serhat’ın mezarına saldıranların bulunması ve cezalandırılması talebi ile savcılığa başvurdu. Ayrıca, avukatlar, Zincirlikuyu’daki Serhat’ın mezarı başından seslendi: “Saldırılar aynı zamanda toplumsal hafızaya saldırı niteliği de taşıyor.”

Evrim Kepenek

Gonca Deniz Yılmaz
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Gonca Deniz Yılmaz

Gonca Deniz Yılmaz
Görseli Büyüt
Avukatlar, Medet Serhat’ın mezarına saldırıyı yargıya taşıdı
Fotoğraf: Gonca Deniz Yılmaz

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi’nden avukatlar, 10 Nisan’da Kürt avukat Medet Serhat'ın mezarına yönelik saldırıyı protesto etti.  

Protestoya, Serhat’ın oğlu Rumet Serhat, İHD'li avukatlar, İHD İstanbul Şubesi Başkanı Avukat Gülseren Yoleri de katıldı.  

Serhat’ın Zincirlikuyu’daki mezarı başında bir araya gelen avukatlar adına basına açıklamanın Türkçesini ÖHD İstanbul Şubesi Başkanı Eda Önal, Kürtçesini TOHAV Başkanı Numan Arıtürk okudu.

"Mezarlıklara saldırı artarak devam ediyor"

Medet Serhat’ın Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan mezarına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıldığı, mezar taşı ve mezarı çevreleyen mermerlerin kırıldığı görüldü.  

Antigone’den bugüne devam ediyor

Son dönemde mezarlıklara yönelik saldırılar artarak devam ediyor. Bu sistematik saldırılar her seferinde bireysel saldırılarmış gibi geçiştirilmek istense de ölülere yapılan şiddetin yaşayanlar arasında baskı kurmak için kullanıldığı ve iktidar tarafından bunun düşman görülen kimliklere yönelik bir saldırı politikası olduğu açıktır. İktidarların bu politikaları Antigone’den bugüne devam ediyor.  

Bununla birlikte ölen kişinin gömülmesi ve hatırlanmasına fırsat verilmesi için yapılan göstergelerden biri olan mezarlar aynı zamanda toplumsal hafızanın da bir parçasıdır. Özellikle toplumsal hafızada yer alan kişi ve olaylar toplumun tarihsel süreçte yaşadıklarıyla bağlantılı olup, bu tarihi herkese hatırlatan imgeler haline geliyor. Bu kişilerin mezarlarına yönelik saldırılar aynı zamanda toplumsal hafızaya saldırı niteliği de taşıyor. 

Toplumsal hafızaya saldırı 

Bir hukukçu ve Kürt aydını olan Medet Serhat 12 Kasım 1994 tarihinde İstanbul Erenköy'deki evinin önünde şoförü ile birlikte suikast sonucu katledilmiştir. Medet Serhat tüm ömrünü hak mücadelesine adamış, barış ve sevgi dolu yüreğiyle cesaretini yanına alarak Kürt hak hareketinin önemli isimlerinden biri olmuştur. Dolayısıyla Medet Serhat’ın mezarına yapılan saldırı aynı zamanda toplumsal hafızaya yönelik bir saldırıdır.  

Failler cezalandırılsın 

Her ne kadar uluslararası ve ulusal hukuk mevzuatında doğrudan ölülerin hakkına ilişkin hukuki düzenlemeler bulunmasa da uluslararası ve ulusal hukuk mevzuatında mezarlıklara yönelik saldırı fiillerinin cezalandırılması, ölülerin hatırasına saygı gösterilmesi, cenazelerin layıkıyla defnedilmesi ve geride kalan sevenlerine eziyet edilmemesi çerçevesinde düzenlenmiş birçok hukuki düzenleme bulunmaktadır. Dolayısıyla bu saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilmesi için gerekli etkin soruşturmayı yapmak ve faillerin cezalandırılmasını sağlamak devlete yüklenmiş olan pozitif bir yükümlülüktür.  

Hukuk ve sivil toplum örgütleri olarak bizler, Av. Medet Serhat’ın mezarına yönelik yapılan bu ahlak dışı ve insanlık dışı saldırıyı kınıyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren faillerin bir an önce yakalanması, olayla ilgili etkili bir soruşturmanın yürütülmesi ve faillerin cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız. 

Keskin: Mezarlara saldırı cezasız kalıyor 

İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin de şu noktaları vurguladı:  

“Ben Medet abiyi tanıdığımda henüz çok genç bir avukattım, stajyer avukattım daha doğrusu. İsmini hep bilirdik ama kendisiyle tanışmam stajyerliğim döneminde oldu. Ondan sonra da onun bürosu biz Kürt hukukçular için hep bir öğrenme merkezi oldu.”  

“Biz eğer bugün örgütlenebildiysek, Kürt hukukçular olarak TOHAV'ı, ÖHD’yi kurabildiysek, bunun ilk önderidir Medet Serhat. Biz ilk toplantılarımızı onun ofisinde yaptık.”  

“Toplantılardan sonra onun ofisinin alt katındaki lokantada hem sohbet ettik, örgütlenme sohbetleri yaptık konuştuk, dertleştik. O kadar önemliydi ki Medet abinin varlığı, Kürt hukukçular ve tüm insan hakları savunucuları için. O çünkü son derecede barışçıl bir insandı. Herkes onu çok severdi. Gerçekten özel bir insandı. O dönem maalesef ki kontra saldırıları başlamıştı ve Medet abi de Behçet Cantürk'ün avukatıydı."

"O dönem Özgür Gündem kurulmuştu. Özgür Gündem'in finansmanını sağladığı gerekçesiyle Behçet Cantürk çok büyük saldırılar vardı. Bir saldırı olacağı bekleniyordu aslında. Tansu Çiller, Mehmet Ağar’lardan o dönem Kürt aydınlarına yönelik, Kürt iş adamlarına yönelik bir saldırı operasyonu başladı. Çok sayıda insanımızı kaybettik. Hiç unutmuyorum ben bir insan hakları toplantısı için Avrupa'ya gidecektim. Benden bir şey istemişti Medet abi, 'getirir misin?' diye ama sonra da dedi ki 'döndüğünde acaba görebilecek misin beni?'

"Herkes bekliyordu. Herkes o dönem aslında bu dönemki gibi. Ne gün başıma bir şey gelecek beklentisi içindeydi ve maalesef ki gerçekleşti. Rumet o zamanlar çok küçüktü. Medet abiyi maalesef ki eşinin de olduğu bir araçta kıstırdılar ve bu kontra güçler katlettiler. Onlar hala hayatta. Onlar hala iktidarın yanında dolaşıyorlar. Mehmet Ağar gibi, Tansu Çinler gibi. Hiçbiri cezalandırılmadı. Vedat abiyi katlettiler.”  

“Türkiye hukukuna göre de saygısızlık” 

“Bir de yarattıkları ırkçı milliyetçilik maalesef ki bu hakkı veriyor insanlara. Herkes başıma bir şey gelmez özgürlüğü içinde bu saldırıları yapıyor. Sadece Medet abinin değil birçok mezara saldırı yapılıyor. Aslında hukuk yani Türkiye'nin kendi iç hukukuna göre de bir saygısızlık.”  

“Suç duyurusu yapacağız” 

“Arkadaşımız Metin de söyledi. Ölünün hatırasına hakaret. Aynı zamanda Cenevre Savaş Hukuku Sözleşmesi'nde Türkiye tarafı çünkü bizi bir karşı taraf, bir düşman olarak görüyorlar. O nedenle bu saldırıları böyle yapıyorlar, böyle özgürce yapıyorlar. Kim bulacak şimdi bu saldırıyı kimin yaptığını? Ama onun ailesine yaşattıkları düş kırıklığını, duygusal boşluğu kim giderebilecek? TOHAV ve ÖHD suç duyurusu yapacak, umarım failler yakalanırlar. Sonuna kadar hepimiz mücadelemizi sürdüreceğiz.” 

Açıklamanın ardından avukatlar Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne giderek, savcılığa, Serhat’ın mezarına saldırılanların tespit edilmesi ve cezalandırılması için suç duyurusu yaptı.  

(EMK/GDY)

MEDET SERHAT Rumet Serhat TOHAV Eren Keskin İHD İstanbul Şubesi
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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Gonca Deniz Yılmaz
Gonca Deniz Yılmaz
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Mart 2024 bianet stajyeri. 

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