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Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 08:26
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2024 10:52
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Avukat Medet Serhat mezarı başındı anıldı

Medet Serhat'ın katledilişinin 30. yıldönümü nedeniyle açıklama yapan İstanbul Barosu da "Saygı ve özlemle anıyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Görselde bir grup insan, Medet Serhat isimli kişinin mezarı başında saygı duruşunda bulunuyor. Grup, mezar taşının çevresinde toplanmış durumda ve bazılarının elinde çiçekler bulunuyor; kırmızı güller ve beyaz çiçekler mezara saygı göstergesi olarak getirilmiş. Mezar taşında "Medet Serhat" ismi ve "Yüreğindeki ışık karanlıkları delecek" ifadesi yer alıyor. Arka planda yeşillikler, ağaçlar ve başka mezar taşları görülmekte. Katılımcılar, sakin ve hüzünlü bir atmosfer içinde saygılarını sunuyorlar; bazıları siyah giyinmiş ve genelde koyu renk kıyafetler tercih edilmiş.
Fotoğraf: TOHAV

Avukat Medet Serhat, katledilişinin 30 yılında mezarı başında anıldı. Anma etkinliğine İnsan Hakları Derneği Eş genel Başkanı Eren Keskin, Medet Serhat’ın ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı.

Medet Serhat 12 Kasım 1994'te İstanbul Erenköy'deki evinin önünde şoförü ile birlikte suikast sonucu katledilmişti. Medet Serhat tüm ömrünü hak mücadelesine adamış, barış ve sevgi dolu yüreğiyle cesaretini yanına almış Kürt hak hareketinin önemli isimlerinden birisidir.

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV) X’te yaptığı paylaşımda “Vakfımızın kurucularından, Kürt halkının hukuk mücadelesinin öncülerinden olan ve 12 Kasım 1994’te İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Medet Serhat’ı aramızdan ayrılışının 30. yıl dönümünde mezarı başında andık.” ifadesini kullandı

Medet Serhat'ın katledilişinin 30. yıldönümü nedeniyle açıklama İstanbul Barosu ise "Baromuzda 1975 - 1979 yılları arasında yönetim kurulu üyesi ve genel sekreter olarak görev yapmış bulunan meslektaşımız Av. Medet SERHAT'ı ölümünün 30. yılında saygı ve özlemle anıyoruz" paylaşımı yaptı.

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(EMK/Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
MEDET SERHAT Rumet Serhat Eren Keskin insan hakları savunucuları TOHAV
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