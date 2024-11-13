Avukat Medet Serhat mezarı başındı anıldı

Avukat Medet Serhat, katledilişinin 30 yılında mezarı başında anıldı. Anma etkinliğine İnsan Hakları Derneği Eş genel Başkanı Eren Keskin, Medet Serhat’ın ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı.

Medet Serhat 12 Kasım 1994'te İstanbul Erenköy'deki evinin önünde şoförü ile birlikte suikast sonucu katledilmişti. Medet Serhat tüm ömrünü hak mücadelesine adamış, barış ve sevgi dolu yüreğiyle cesaretini yanına almış Kürt hak hareketinin önemli isimlerinden birisidir.

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV) X’te yaptığı paylaşımda “Vakfımızın kurucularından, Kürt halkının hukuk mücadelesinin öncülerinden olan ve 12 Kasım 1994’te İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Medet Serhat’ı aramızdan ayrılışının 30. yıl dönümünde mezarı başında andık.” ifadesini kullandı

Medet Serhat'ın katledilişinin 30. yıldönümü nedeniyle açıklama İstanbul Barosu ise "Baromuzda 1975 - 1979 yılları arasında yönetim kurulu üyesi ve genel sekreter olarak görev yapmış bulunan meslektaşımız Av. Medet SERHAT'ı ölümünün 30. yılında saygı ve özlemle anıyoruz" paylaşımı yaptı.

"FAİLLER BULUNSUN, CEZALANDIRILSIN" Avukatlar, Medet Serhat’ın mezarına saldırıyı yargıya taşıdı

(EMK/Mİ)