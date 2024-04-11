Avukat Medet Serhat'ın mezarına saldırı

Kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler, 1994’te öldürülen, Kürt Halk ve Özgürlük Vakfı'nın ilk üyelerinden olan ve DEP Davası'ında Kürt siyasetçilerin savunmasını üstlenenler arasında yer alan avukat Medet Serhat'ın İstanbul Zincirlikuyu'daki mezarına saldırdı.

Saldırıda mezar taşı ve mezarı çevreleyen mermerler kırıldı.

"Saldırganlar biran önce bulunsun"

Rudaw’a konuşan Medet Serhat’ın oğlu Rumet Serhat saldırganların biran önce bulunması gerektiğini söyledi.

Kısa bir süre önce babasının mezarını ziyaret ettiğini ve saldırının bir kaç gün içerisinde gerçekleştiğini anlatan Serhat, “En son ziyaretine gittiğimizde babamın mezarı sağlamdı bugün bayram vesilesi ile ziyarete gittik ve mezarın tahrip edildiğini gördük” dedi.

Keskin: Ölüye saygısı olmayan ırkçılar

İnsan hakları savunucusu avukat Eren Keskin de Medet Serhat’ın mezar görüntülerini paylaştı, “Şimdi Medet abinin oğlu gönderdi. Av Medet Serhat’ın mezarına saldırmışlar mezar taşlarını kırmışlar. Ölüye saygısı olmayan ırkçılar #medetserhat" dedi.

Şimdi Medet abinin oğlu gönderdi. Av Medet Serhat’ın mezarına saldırmışlar mezar taşlarını kırmışlar. Ölüye saygısı olmayan ırkçılar #medetserhat pic.twitter.com/BLbBfUThZK — Eren Keskin (@KeskinEren1) April 10, 2024

“Faşizme inat hukuk mücadelemize ışık tutmaya devam edecek”

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi X hesabından saldırıya tepki gösterdi, sorumluların yakalanıp yargılanmasını istedi. Paylaşımda şöyle denildi:

“Kürt halkının özgürlük ve adalet mücadelesinde katledilen Av. Medet Serhat’ın mezarına yönelik ırkçı saldırıyı kınıyoruz. Sorumlular derhal yakalanıp yargılanmalıdır.

“Faşizme inat, Av. Medet Serhat’ın yaşam pratiği özgürlükçü hukuk mücadelemize ışık tutmaya devam edecek.”

Kürt halkının özgürlük ve adalet mücadelesinde katledilen Av. Medet Serhat’ın mezarına yönelik ırkçı saldırıyı kınıyoruz. Sorumlular derhal yakalanıp yargılanmalıdır.



Faşizme inat, Av. Medet Serhat’ın yaşam pratiği özgürlükçü hukuk mücadelemize ışık tutmaya devam edecek. pic.twitter.com/CY18gb2unL — ÖHD İstanbul (@ohd_istanbul) April 10, 2024

"Devlet cinayetin failini bulamıyorsa fail bellidir"

(EMK)