“Asgari ücret açlık sınırı altındayken LGBTİ+’ları hedef göstererek bu düzeni aklayamazsınız”

Trans Onur Haftası Komitesi, TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanan ve LGBTİ+’ları hedef alan “Gökkuşağı Faşizmi” belgeseliyle ilgili dün (18 Ocak) İstanbul Metrosu’nda açıklama yaptı.

Açıklamada, belgeselin LGBTİ+’ları toplumsal sorunların sorumlusu gibi göstermeye çalıştığı belirtilirken; asıl tehditin LGBTİ+’ların yaşamlarını kuşatan yoksulluk, şiddet ve ayrımcı devlet politikaları olduğu vurgulandı.

“Biz faşizminizle mücadele eden milyonların parçasıyız”

Komitenin açıklaması şöyle:

“Duydunuz mu? Bugün tabii isimli dijital platformda LGBTİ+’ları hedef gösteren Gökkuşağı Faşizmi isimli belgeselin ilk bölümü yayınlandı. Bizler tabii platformuna fail Ahmet Kural’a açtığı alandan aşinayız. Gökkuşağı Faşizmi diye belgeselin reklamını yapanlar, asıl faşist sizsiniz. Yoksulluğa, çocuk işçiliğine, kadın ve trans cinayetlerine, iş cinayetlerine alan açan devlet ve onun politikaları faşisttir. MESEM adı altında her gün yeni bir çocuk katledilirken, katillerimiz kravat takıp ceza indirimleri alırken bizi hedef gösterenler, asıl faşist sizsiniz. Asgari ücret açlık sınırının altındayken LGBTİ+’ları hedef göstererek bu düzeni aklamanıza izin vermiyoruz.

“Sizleri ve herkesi bizim karşımızda yürütülen nefret politikaları karşısında yanımızda olmaya, ses çıkarmaya, tabii platformu ve LGBTİ+ nefreti üreten iktidarın her aracını boykot etmeye çağırıyoruz. Bizler ne batıdan ithal edildik, ne de bu toplum için tehlikeyiz. Asıl tehlikede olan bizim hayatlarımız. Hayatımızı kuşatan erkek şiddeti, kadın/LGBTI+ ve işçi düşmanı devlet, transları üniversitelerde fişleyen YÖK, hormon kısıtlamalarıyla-yaş sınırlamasıyla cinsiyet uyum süreçlerini engelleyen sağlık bakanlığı asıl tehlike. LGBTI+’ların, öğrencilerin, kadınların ve işçilerin önüne barikat çeken, sokakları abluka altına alan polisler, bizleri cezaevine tıkan hakimler, emeğimizi sömüren, kadınları ve transları katleden, şiddetle hayatlarımızı denetleyen erkekler asıl tehlike.

“Faşist sizsiniz ve biz faşizminizle mücadele eden milyonların parçasıyız. Bizlere yönelen nefretin karşısında mücadelemiz de ortaktır! Bu nefreti beraber yeneceğiz. Yaşasın trans dayanışmamız ve onurlu mücadelemiz!”