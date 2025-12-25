"Asgari ücret açlık sınırının altında, işçiye ‘aç yaşa’ deniliyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 28 bin 75 TL olarak açıklanan asgari ücretin, çalışanları derin bir geçim sıkıntısına sürükleyeceğini söyledi.

Gürer, asgari ücretin hem açlık sınırının altında kaldığını hem de alım gücünü yitirdiğini belirtti.

“Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluru alınarak açıklanan asgari ücret, açlık sınırının altında kalmıştır. 28 bin lira olarak açıklanan asgari ücret, 2025’in başında açıklanan ücretin de alım gücünün altındadır. İşçilere, âdeta ‘Aç yaşa!’ denilmiştir” dedi.

Gürer, asgari ücretle çalışan milyonlarca kişinin yaşam kaygısı içine itildiğini ifade edip, yoksulluğun daha da derinleşeceğini söyledi.

“Milyonlarca çalışan, nasıl yaşayacağını, nasıl geçineceğini düşünür duruma getirilmiştir. Emekli de asgari ücretli de yoksulluk da derinleşecektir” diye konuştu.

“Düşük ücret toplumsal sorunları büyütüyor”

Düşük ücret politikasının yalnızca ekonomik değil, sosyal sorunları da artıracağına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, piyasanın durgunlaşacağına ve aile yapısının olumsuz etkileneceğine işaret etti.

Gürer, “Piyasanın durgunlaşmasının artması, boşanmaların yaşanması ve evlenme kaygılarının artmasına yol açacak düşük ücret, ülkem insanının yüzünü güldürmez kılmaktadır” dedi.

Asgari ücretin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu dile getirip, beslenme sorunlarına dikkat çekti. Gürer, “Sofralarda öğünler üç öğünden iki öğüne düşmüş, yetersiz beslenme ve sorunlarla, verimliliği olumsuz etkileme noktasında bir ücret açıklanmıştır” ifadelerini kullandı.

“Asgari ücret 39 bin liraya çıkarılmalı”

Açıklamasının sonunda çağrıda bulunan Gürer, mevcut asgari ücretin mutlaka yeniden ele alınması gerektiğini söyleyerek, “Mutlaka asgari ücret gözden geçirilmeli, 39 bin liraya çıkarılmalıdır” dedi.

(HA)