ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:37 25 Aralık 2025 10:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.12.2025 10:41 25 Aralık 2025 10:41
Okuma Okuma:  2 dakika

"Asgari ücret açlık sınırının altında, işçiye ‘aç yaşa’ deniliyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2026 için 28 bin 75 lira olarak açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi. Gürer, ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirterek, “Düşük ücret toplumsal sorunları büyütüyor” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Asgari ücret açlık sınırının altında, işçiye ‘aç yaşa’ deniliyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 28 bin 75 TL olarak açıklanan asgari ücretin, çalışanları derin bir geçim sıkıntısına sürükleyeceğini söyledi.

Gürer, asgari ücretin hem açlık sınırının altında kaldığını hem de alım gücünü yitirdiğini belirtti.

“Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluru alınarak açıklanan asgari ücret, açlık sınırının altında kalmıştır. 28 bin lira olarak açıklanan asgari ücret, 2025’in başında açıklanan ücretin de alım gücünün altındadır. İşçilere, âdeta ‘Aç yaşa!’ denilmiştir” dedi.

Gürer, asgari ücretle çalışan milyonlarca kişinin yaşam kaygısı içine itildiğini ifade edip, yoksulluğun daha da derinleşeceğini söyledi.

“Milyonlarca çalışan, nasıl yaşayacağını, nasıl geçineceğini düşünür duruma getirilmiştir. Emekli de asgari ücretli de yoksulluk da derinleşecektir” diye konuştu.

“Düşük ücret toplumsal sorunları büyütüyor”

Düşük ücret politikasının yalnızca ekonomik değil, sosyal sorunları da artıracağına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, piyasanın durgunlaşacağına ve aile yapısının olumsuz etkileneceğine işaret etti.

Gürer, “Piyasanın durgunlaşmasının artması, boşanmaların yaşanması ve evlenme kaygılarının artmasına yol açacak düşük ücret, ülkem insanının yüzünü güldürmez kılmaktadır” dedi.

Asgari ücretin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu dile getirip, beslenme sorunlarına dikkat çekti. Gürer, “Sofralarda öğünler üç öğünden iki öğüne düşmüş, yetersiz beslenme ve sorunlarla, verimliliği olumsuz etkileme noktasında bir ücret açıklanmıştır” ifadelerini kullandı.

“Asgari ücret 39 bin liraya çıkarılmalı”

Açıklamasının sonunda çağrıda bulunan Gürer, mevcut asgari ücretin mutlaka yeniden ele alınması gerektiğini söyleyerek, “Mutlaka asgari ücret gözden geçirilmeli, 39 bin liraya çıkarılmalıdır” dedi.

Asgari ücret: Net 28 bin 75 TL
AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI
Asgari ücret: Net 28 bin 75 TL
23 Aralık 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
asgari ücret
ilgili haberler
AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI
Asgari ücret: Net 28 bin 75 TL
23 Aralık 2025
/haber/asgari-ucret-net-28-bin-75-tl-314865
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI
Asgari ücret: Net 28 bin 75 TL
23 Aralık 2025
/haber/asgari-ucret-net-28-bin-75-tl-314865
Sayfa Başına Git