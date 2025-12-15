BİSAM: Açlık sınırı 27 bin 289 liraya, yoksulluk sınırı 94 bin 393 liraya çıktı

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Kasım 2025 Dönem Raporu”nu yayımladı.

BİSAM’in hesaplamasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 27 bin 289 lira oldu. BİSAM, aynı aile için yoksulluk sınırını 94 bin 393 lira olarak hesapladı.

BİSAM, hesaplamayı TÜİK’in harcama gruplarındaki endeks verileri, 2003 yılı madde fiyatları, İstanbul Halk Ekmek ve zincir marketlerin cari ay internet fiyatları ile BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yaptı.

Merkez, açlık sınırını “sağlıklı ve dengeli beslenme” için yalnızca gıda harcamaları üzerinden belirledi; yoksulluk sınırı hesabına ise hanehalkı tüketim harcamalarını ekledi.

Ailede kişi başı gıda maliyeti: 4 bin 790–7 bin 626 lira

BİSAM, sağlıklı beslenme için gerekli kalori miktarının yaşa ve cinsiyete göre değiştiğini vurguladı. Buna göre aylık gıda maliyeti:

Yetişkin erkek: 7 bin 626 lira

Yetişkin kadın: 7 bin 248 lira

15-18 yaş genç: 7 bin 624 lira

4-6 yaş çocuk: 4 bin 790 lira

BİSAM, bu dört kişinin toplam zorunlu gıda harcamasını 27 bin 289 lira olarak belirledi. Merkez, eğitim, sağlık, barınma, ısınma, ulaşım ve benzeri giderleri ekleyince toplam harcamanın 94 bin 393 liraya ulaştığını kaydetti.

Tek kişinin yoksulluk sınırı: 43 bin 882 lira

BİSAM, tek başına yaşayan bir kişinin hem mutfak harcamaları hem de barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi giderlerle birlikte en az 43 bin 882 liraya ihtiyaç duyduğunu hesapladı. Merkez, bu tutarı tek kişi için yoksulluk sınırı olarak açıkladı.

Günlük harcamada en yüksek kalem: Meyve-sebze

BİSAM, Kasım 2025 dönemi için günlük gıda harcamasında en yüksek maliyeti meyve ve sebzenin oluşturduğunu bildirdi. Merkez, gruplara göre günlük asgari harcamayı şöyle sıraladı:

BİSAM’in daha dar gruplandırmasına göre meyve-sebze, günlük 263 liralık gereksinimle yüzde 29 pay aldı ve ilk sıradaki yerini korudu. Merkez, et-yumurta-kurubaklagil grubunun payını yüzde 26, süt ve süt ürünleri grubunun payını da yüzde 26 olarak hesapladı. Ekmek ve tahıl grubunun payı yüzde 11, diğer gıda harcamalarının payı ise yüzde 8 oldu.

BİSAM, aile bireylerine göre tüketim ihtiyacının değiştiğini de not etti: Merkez, ekmek tüketiminde kadın ve erkek arasında fark gördü; 10-18 yaş grubunda süt ve süt ürünleri harcamasının yetişkinlerden yüksek seyrettiğini, 4-6 yaş grubunda ise yumurtanın daha kritik bir kalem haline geldiğini belirtti.

(HA)