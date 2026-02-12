ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 12.02.2026 16:24 12 Şubat 2026 16:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.02.2026 16:31 12 Şubat 2026 16:31
Okuma Okuma:  2 dakika

Açlık sınırı 31 bin 296 liraya, yoksulluk sınırı 102 bin 812 liraya yükseldi

Ocak ayında günlük harcamalarda en yüksek maliyeti 326 lira ile süt ve süt ürünleri oluşturdu

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Açlık sınırı 31 bin 296 liraya, yoksulluk sınırı 102 bin 812 liraya yükseldi

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Ocak 2026 dönemine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu’nu yayımladı. Rapora göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yalnızca gıdaya ayda en az 31 bin 296 lira ayırması gerekiyor.

Araştırma, TÜİK harcama grupları, 2003 bazlı endeks verileri, İstanbul Halk Ekmek fiyatları, zincir marketlerin güncel internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı temel alınarak hazırlandı.

En yüksek pay süt ve süt ürünlerinde

Ocak ayında günlük harcamalarda en yüksek maliyeti 326 lira ile süt ve süt ürünleri oluşturdu. Bu grubu 294 lira ile meyve-sebze, 186 lira ile et, tavuk ve balık izledi. Günlük ekmek harcaması 66 lira, katı ve sıvı yağ harcaması toplam 54 lira oldu. Yumurta için 23 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez için 26 lira harcama gerekiyor.

Gıda harcamaları içinde en büyük payı yüzde 31,3 ile süt ve süt ürünleri aldı. Meyve-sebzenin payı yüzde 28,2, et-yumurta-kurubaklagil grubunun payı yüzde 24,7 olarak hesaplandı.

Kişi başına gıda maliyeti

Sağlıklı beslenme için aylık gıda harcaması yetişkin bir erkek için 8 bin 470 lira, yetişkin bir kadın için 8 bin 216 lira, 15-18 yaş arası bir genç için 8 bin 725 lira, 4-6 yaş arası bir çocuk için 5 bin 885 lira düzeyinde hesaplandı. Toplamda dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda için yapması gereken harcama 31 bin 296 lirayı buldu.

Yeni yöntemle hesaplandı

BİSAM, 2026 itibarıyla “Sağlıklı Beslenme için Veri Sistemi (SBVS-2026)” adını verdiği yeni bir yöntem kullanıyor. Kurum, zincir marketlerin dijital raf fiyatlarını esas alıyor ve en düşük erişilebilir fiyatları baz alarak hesaplama yapıyor. Çalışma, yalnızca kalori ihtiyacını değil; protein, vitamin ve mineral gereksinimini de dikkate alıyor.

Raporda, yeni yöntem nedeniyle 2026 öncesi verilerle doğrudan karşılaştırma yapılamayacağı da vurgulanıyor. (EMK)

Haber Yeri
İstanbul
bisam AÇLIK SINIRI yoksulluk sınırı
